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الأحد، 28-03-2021 10:03 ص

الصناعة والتجارة لـ الوكيل : المواد الاساسية متوفرة ولن يتم رفع الاسعار في رمضان

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عبر برنامج الوكيل ان المواد الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها ومنها القمح والشعير يوجد مخزون لها لاكثر من سنة . 

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واضاف الشمالي ان هناك مجموعة من المواد الغذائية ضمن المخزون الاستراتيجي يتم رصدها بشكل مستمر واكد ان مشكلة الباخرة العالقة في قناة السويس لا علاقة لها بانقطاع اي مادة غذائية .

 

واكد الشمالي ان ارتفاع اسعار الزيوت النباتية جاء عالميا منذ شهر ايلول من العام الماضي وتم اصدار قرار بمنع تصدير واعادة تصدير الزيوت في المملكة لضمان المخزون الاستراتيجي .

 

وقال ان دجاج النتافات تم تحديده قبل شهر من قبل الوزارة بـ 160 قرشا والدجاج الطازج المباع في المحلات و المولات بدينارين . 

 

واضاف ان اي تاجر يبالغ في الاسعار يتم تحرير مخالفة صارمة جدا بحقه واذا تكررت يتم تحويل التاجر الى المدعي العام وسيتم معاقبته . 

 

واشار الشمالي الى ان اسعار الخضار والفواكه يتم انتاجها محلياً ووجود ارتفاع باسعارها يكون بشكل لحظي ومؤقت وذلك لانتقال الانتاج من الاغوار الى مناطق اخرى .

 

واكد الشمالي ان هناك اجتماعات دورية حول الاسعار في رمضان خاصة فيما يتعلق باسعار الزيوت النباتية لافتا الى ان الامور تحت السيطرة ولن يتم رفع الاسعار .  

 

 


 




 

 


 

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