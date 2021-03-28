الصناعة والتجارة لـ الوكيل : المواد الاساسية متوفرة ولن يتم رفع الاسعار في رمضان

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عبر برنامج الوكيل ان المواد الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها ومنها القمح والشعير يوجد مخزون لها لاكثر من سنة .
واضاف الشمالي ان هناك مجموعة من المواد الغذائية ضمن المخزون الاستراتيجي يتم رصدها بشكل مستمر واكد ان مشكلة الباخرة العالقة في قناة السويس لا علاقة لها بانقطاع اي مادة غذائية .
واكد الشمالي ان ارتفاع اسعار الزيوت النباتية جاء عالميا منذ شهر ايلول من العام الماضي وتم اصدار قرار بمنع تصدير واعادة تصدير الزيوت في المملكة لضمان المخزون الاستراتيجي .
وقال ان دجاج النتافات تم تحديده قبل شهر من قبل الوزارة بـ 160 قرشا والدجاج الطازج المباع في المحلات و المولات بدينارين .
واضاف ان اي تاجر يبالغ في الاسعار يتم تحرير مخالفة صارمة جدا بحقه واذا تكررت يتم تحويل التاجر الى المدعي العام وسيتم معاقبته .
واشار الشمالي الى ان اسعار الخضار والفواكه يتم انتاجها محلياً ووجود ارتفاع باسعارها يكون بشكل لحظي ومؤقت وذلك لانتقال الانتاج من الاغوار الى مناطق اخرى .
واكد الشمالي ان هناك اجتماعات دورية حول الاسعار في رمضان خاصة فيما يتعلق باسعار الزيوت النباتية لافتا الى ان الامور تحت السيطرة ولن يتم رفع الاسعار .