الصناعة والتجارة للوكيل : قانون جديد لتنظيم أعمال التأمين العام القادم

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، وائل محادين ، أنه في حال تصفية إحدى شركات التأمين ، يتم جمع أموال الشركة في صندوق الصرف ، ليصار إلى صرفها بحسب الأولوية للمتضررين المستفيدين من الشركة .

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وبين محادين ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ان هنالك مشروع قانون جديد ، سيتم إقراره في الربع الأول من العام القادم، لتنظيم أعمال التأمين ، بهدف إعادة الحقوق لأصحابها.

وأشار للإعلامي محمد الوكيل ،أن شركة التأمين لا تقوم بدفع التعويض إلا بعد صدور قرار قضائي ، موضحا أن ما نسبته (96%) من القضايا مع شركات التأمين يتم حلها من قبل إدارة التأمين.

جاء ذلك ردّا على شكوى مواطن ، الخميس المنصرم ، نتيجة لفقدانه طفليه في حادث سير عام (2008) وحتى اليوم لم يتم تعويضه .

لمشاهدة المادة :

مواطن يروي تفاصيل مؤلمة لحادث سير خطف طفليه ويشكو شركة تأمين



وتعهّد محادين بالوقوف على الشكوى ، ودراسة حيثياتها في سبيل تعويض المواطن ، مبينا أن شركة التأمين قيد التصفية منذ عام (2014).

وأشار ، أن حوادث السير تأخذ وقتا في القضاء ، منوها سعي إدارة التأمين الدؤوب للوقوف على مشاكل المواطنين مع شركات التأمين ، لافتا أنه يقع على عاتقها استقبال الشكاوى وحل النزاعات مع تلك الشركات .

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