الثلاثاء 03-01-2023
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الثلاثاء، 03-01-2023 09:45 ص

الضمان : أولويات في منح السلف للمتقاعدين وسيتم فتح الجدولة بحال تبقى رصيد في الحساب

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الوكيل الإخباري - رصد - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إنه تم صرف الرصيد الادخاري لأكثر من 106 آلاف مؤمن عليه، من أصل 130 الفاً، ولم يتبقى الا 24 ألف مؤمن عليه سيتم الصرف لهم قريباً.

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وأشار المجالي، عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا، اليوم الثلاثاء، إلى أن بعض معاملات الصرف تحتاج عمل، موضحاً أنه كان في الاسبوع الواحد يُصرف لـ 10 الاف مؤمن عليه اولاً باول.


وحول التعليمات الجديدة لصرف الرصيد الادخاري، بيّن أنها قد دخلت حيز التنفيذ  اعتباراً من 1/1/2023، وذلك بان يتوفر 60 اشتراكاً على الأقل للمؤمن عليه، وأن يكون سقف الصرف الأعلى 1000 دينار، وأن تُوحد نسبة الصرف لغايات العلاج أو التعليم 50%، وأن لا يقل الرصيد الادخاري المتوفر لدى المؤمن عليه عن 300 دينار.


وفيما يتعلق بنسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً للعام 2023، أكد المجالي إنه قبل 2019 كان معدل الزيادة 10% وهو ثابت، بعد ذلك تم التعديل على زيادة الأجر الخاضع للاقتطاع من خلال ربطها بمعدل النمو على الأجور السنوية للخاضعين للضمان، وتم وضع شرط أن تكون الزيادة للمشتركين اختيارياً ضعفي معدل النمو، وعلى أن لا تقل الزيادة عن 5% ولا تزيد عن 10%، وعليه فقد تقرر أن يكون معدل الزيادة للعام الحالي 2023 بنسبة 5%.


وفيما يتعلق بموضوع سلف المتقاعدين وجدولة السلف، قال المجالي إن هناك إقبال شديد من المتقاعدين على هذه السلف، خاصة أن الفوائد عليها بسيطة ولا تتعدى 5%.


ونوه إلى أن الإشكال بان المتقاعد يُجدد السلفة بعد مرور سنة من أخذها، وهو ما شكل ضغطاً على رصيد السلف، وجعل من الصعوبة توفير سلفة للمتقدمين الجديد، وعليه أصبحت الأولية في منح السلفة لمن لم يأخذ من قبل، موضحاً أنه إذا تبقى رصيد بالحساب سيتم فتح باب الجدولة.

 




 

 


 

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