الضمان: تأمين صحي الضمان أمام رئاسة الوزراء وفي المراحل الاخيرة

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إن الحكومة طلبت إجراء " دراسة اكتوارية " لمعرفة قيمة مساهمتها في "مشروع تأمين صحي الضمان الجديد" المُخصص للعاملين والمتقاعدين بالقطاع الخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي .



وأكد المجالي، خلال "برنامج الوكيل عبر أثير راديو هلا" اليوم الاثنين، أن ملف تأمين صحي الضمان الآن بالمرحلة الاخيرة، وهو أمام رئاسة الوزراء.



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وبيّن أن علاج المشمولين بالتامين صحي الضمان سيكون في المستشفيات الخاصة، لغايات التخفيف على المستشفيات الحكومية.