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الإثنين، 14-02-2022 09:33 ص

الضمان: تأمين صحي الضمان أمام رئاسة الوزراء وفي المراحل الاخيرة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إن الحكومة طلبت إجراء " دراسة اكتوارية " لمعرفة قيمة مساهمتها في "مشروع تأمين صحي الضمان الجديد" المُخصص للعاملين والمتقاعدين بالقطاع الخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي . 

وأكد المجالي، خلال "برنامج الوكيل عبر أثير راديو هلا" اليوم الاثنين، أن ملف تأمين صحي الضمان الآن بالمرحلة الاخيرة، وهو أمام رئاسة الوزراء. 

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وبيّن أن علاج المشمولين بالتامين صحي الضمان سيكون في المستشفيات الخاصة، لغايات التخفيف على المستشفيات الحكومية. 


وكان قد انفرد موقع "الوكيل الإخباري" بنشر تفاصيل تأمين صحي الضمان، حيث ستقوم شركات خاصة بادارة التأمين الصحي الخاص بالضمان، وسيم إطلاق منصة خاصة للتسجيل، و توقعات باستفادة 2 مليون مواطن من هذا التأمين.

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