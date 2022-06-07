الثلاثاء 07-06-2022
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الضمان: دعوة المتقاعدين لتزويد أرقام حساباتهم حفاظاً على وصول الراتب لمستحقه

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الثلاثاء، 07-06-2022 08:40 ص

الضمان: دعوة المتقاعدين لتزويد أرقام حساباتهم حفاظاً على وصول الراتب لمستحقه

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

أوضح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي أن دعوة المتقاعدين لتزويد أرقام حساباتهم البنكية من خلال خدمة "آيبانك" للمؤسسة حفاظا على وصول الراتب التقاعدي إلى مستحقه .

وأضاف شامان اليوم الثلاثاء في تصريح عبر "برنامج الوكيل" على راديو "هلا" أن خدمة "آيبانك" أطلقت قبل عامين منوها أنه يوجد عدد من المتقاعدين لم يحدثوا بياناتهم بعد إطلاق الخدمة.

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وحول بيع الراتب التقاعدي أشار أنه لا قانون ينص يجيز بيع الراتب التقاعدي ويعتبر مخالفة للقوانين.


ولمعرفة القنوات المتاحة لخدمة "آيبانك" في مختلف البنوك العاملة في المملكة أوضحت المؤسسة أنه بإمكان متقاعديها أو جمهورها الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo  ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية – القنوات المتاحة للعملاء لاستخدام خدمة "آيبانك".


وكانت المؤسسة دعت في بيان صحفي جميع المتقاعدين والورثة المستحقين إلى تزويدها بأرقام حساباتهم في البنوك التي يتم تحويل رواتبهم التقاعدية إليها وذلك من خلال خدمة "آيبانك".


 




 

 


 

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