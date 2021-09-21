الضمان لـبرنامج الوكيل : إعداد المسودة الأولى لنظام التأمين الصحي

الوكيل الإخباري - أكد المستشار القانوني والناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن يجوز السحب من صندوق التعطل ضمن شروط معينة ، أحدها أن لا يقل المبلغ الإدخاري عن 300 دينار.

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ولفت المجالي الثلاثاء لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أنه تم سحب ما يقارب من 165 مليون دينار من صندوق التعطل عن العمل قبل جائحة كورونا قبل نحو 3 أشهرمن قبل مشتركي الضمان.

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل أن هدف الضمان الاجتماعي ، التسهيل على المواطنين .

وبين المجالي أن هنالك استثناءات معينة لصرف تعويض الدفعة الواحدة.

وزاد " يجب على المواطن التعاون مع المؤسسة للحصول على حقوقه بشأن الضمان".

" إعداد المسودة الأولى لنظام التأمين الصحي ، وسيتم إقراره قريبا والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على القطاع العام والخاص في المجال الصحي ، وسيشمل المؤمن عليهم والمشتركين وأفراد عائلاتهم" ، وفق المجالي.