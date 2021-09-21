الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 21/9/2021

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً -أسماء

صورة بطلة مسلسل جميل وهناء بعد 13 عاما تشعل مواقع التواصل

تيم حسن يعلن عن مفاجأة بشأن مسلسل الهيبة

مستوطنون يقتحمون الأقصى

تحذير أمني للاردنيين

ثلاثيني يحرق نفسه في إربد

أسعار الذهب الثلاثاء 21/9/2021

إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

الكويت: تعيين الشيخ أحمد العبد الله رئيسا لديوان ولي العهد

الثلاثاء، 21-09-2021 09:29 ص

الضمان لـبرنامج الوكيل : إعداد المسودة الأولى لنظام التأمين الصحي

نواب


الوكيل الإخباري - أكد المستشار القانوني والناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن يجوز السحب من صندوق التعطل ضمن شروط معينة ، أحدها أن لا يقل المبلغ الإدخاري عن 300 دينار.

اضافة اعلان

 

ولفت المجالي الثلاثاء لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أنه تم سحب ما يقارب من 165 مليون دينار من صندوق التعطل عن العمل قبل جائحة كورونا قبل نحو 3 أشهرمن قبل مشتركي الضمان.

 

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل أن هدف الضمان الاجتماعي ، التسهيل على المواطنين .

 

وبين المجالي أن هنالك استثناءات معينة لصرف تعويض الدفعة الواحدة.

 

وزاد " يجب على المواطن التعاون مع المؤسسة للحصول على حقوقه بشأن الضمان".

 

"  إعداد المسودة الأولى لنظام التأمين  الصحي ، وسيتم إقراره قريبا والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على القطاع العام والخاص في المجال الصحي ، وسيشمل المؤمن عليهم والمشتركين وأفراد عائلاتهم" ، وفق المجالي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تم

مدارس المدار تقدم منحة دراسية للطفل الذي أثار تعاطف الأردنيين

ال

البيطار لـ برنامج الوكيل : نسعى لتوسعة مبادرة مراكز اتصال شركة زين - فيديو

e930a03b-5c5c-44ed-b979-77d66b526ad4

صرف 35 مليون دينار كرديات ضريبية لـ 37 ألف شخص منذ بداية العام الحالي

وزارة-التربية-كلمة-الاردن-1-780x470-1

بعد مناشدة مؤثرة عبر برنامج الوكيل .. التربية تتعهد بالمتابعة - فيديو

920218152138745310432

مواطنة تبكي الأردنيين إثر رسالة مؤثرة عبر برنامج الوكيل - فيديو

a004504f-da20-4b57-93d0-244ab28d3087

تدهور مركبة شحن داخل نفق الملتقى في عمان - فيديو

أخبار متعلقة
f6597f8c-e35a-4d42-a1d1-8be90848a56c

رئيس جامعة آل البيت : إجراءات احترازية بداية العام الدراسي

44eb63d7-5a00-4cc5-a1fc-431ed2857053

البكري لـ برنامج الوكيل : غالبية وفيات كورونا بالمملكة لغير متلقي اللقاح

e013609a-8b3d-461b-884d-6baa9d3fdad4

شركس لـ برنامج الوكيل : هنالك وفيات كورونا لحوامل لم يتلقين اللقاح

3

ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا خلال الأيام الماضية في جرش

لقاح

جرش .. ارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا الأحد 3 أضعاف الأيام الماضية

c8260a8d-fbee-4676-ac15-5b3d6c75fe94

التربية لـبرنامج الوكيل : برنامج الفاقد التعليمي ما زال مستمرا