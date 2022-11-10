الضمان يدعو المشتركين التقديم إلى المعالجة الفورية عند إصابة العمل

الوكيل الاخباري - رصد

اضافة اعلان

دعا الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي للمشتركين الذين تعرضوا إلى إصابة عمل أن يقدموا طلب المعالجة الفورية من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.وأضاف المجالي اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن طلب المعالجة الفوري يساعد على تأمين العلاج بشكل عاجل للعامل المصاب دون التحقق من الحادث .وتابع "فور تقديم طلب المعالجة الفورية باسم المصاب وصاحب العمل على موقع المؤسسة الرسمي يتم إتاحة 39 مستشفى يمكن علاجه من خلال واحدة منهم ومن بعدها يمكنه من متابعة المستشفى التي تم اعتمادها لإجراء العلاج اللازم له".وأشار أن تكلفة علاج المشتركين في حال إصابة العمل غير محدودة وليس لها سقف منوهاً أنه يستمر علاج المصاب على حساب المؤسسة لغاية انتهاء علاجه .