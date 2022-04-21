الضمان يعلن عن قرارات جديدة بشأن برنامج تقسيط عبر برنامج الوكيل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي استمرار المؤسسة في برنامج تقسيط الذي اطلقته قبل بداية شهر رمضان المبارك .



ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاربعاء ، انه سيصبح برنامج دائم وبنسبة معينة من الراتب التقاعدي للمتقاعدين .



واشار انه سيتم تحديد سقف السلف الشرائية للمتقاعدين وسيتم التقسيط على 9 شهور من رواتبهم .



وبين ان المؤسسة وضعت حدود لهذه السلف الشرائية ليتبقى مع المتقاعد جزء من راتبه لشراء احتياجاته الاخرى غير الموجودة في سلف برنامج تقسيط بحيث لا يتجاوز مجموع الاقساط الشهري 12 % من الراتب التقاعدي ، ونحافظ على راتب المتقاعد لتأمين احتياجاته الاخرى .



وزاد ان برنامج تقسيط الذي بدأت به المؤسسة قبل شهر رمضان مع المؤسسة العسكرية من خلال السلف الشرائية وجد اقبالا كبيراً من قبل المراكز التجارية واشترك معنا سامح مول بفروعه الـ 33 بالمملكة .



واضاف تم عقد اجتماع مؤخرا مع نقيب الالبسة ليتم الاتفاق مع محلات البسة للانضمام بالبرنامج بمناسبة عيد الفطر السعيد .

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