الضمان يوضح حول خدمة تأمين الأمومة الاستباقية

الوكيل الإخباري - أكد المستشار القانوني - والناطق الإعلامي للضمان الاجتماعي الاستاذ شامان المجالي أن المؤسسة أطلقت خدمة تأمين الأمومة الاستباقية للقطاع الخاص والتي تتمثل بصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها دون الحاجة إلى تقديم طلب من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة.

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وأوضح المجالي اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل عبر راديو هلا" أنه سيتم تحويل بدلات إجازة الأمومة للمؤمن عليها المستوفية لشروط الاستحقاق على حسابها البنكي (الآيبان) بمجرد تسجيل مولودها الجديد في دائرة الأحوال المدنية.



وأشار أنّه يصرف للمؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة.

وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة تم إطلاق هذه الخدمة الجديدة.





