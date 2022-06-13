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الإثنين، 13-06-2022 10:38 ص

الطاقة تدعو مستخدمي الغاز المسال المنزلي التحقق من الفواتير

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الوكيل الإخباري - أكد مساعد أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري أن أسعار الغاز المسال المنزلي غير مرتبطة بأسعار أسطوانة الغاز المدعومة.

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وأضاف الحياري في تصريح عبر برنامج "الوكيل" على راديو "هلا" اليوم الإثنين أن أسعار الغاز المسال محلياً متغيرة حسب الأسعار العالمية للمشتقات النفطية .


وقال إن الأسعار انخفضت لشهر حزيران الحالي مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية للغاز المسال حيث بلغ سعر الطن 901 دينار.


ودعا الحياري المواطنين المستخدمين الغاز المسال مراجعة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في حال ورود أي شكوى والتحقق من الفاتورة .


واشتكى مواطن لـ "برنامج الوكيل" من ارتفاع فاتورة الغاز المسال لمنزله، منوها أن شركة الغاز المسال المزودة لمنزله بررت ارتفاع الفاتورة بأن أسعار الغاز المُسال ارتفعت.


 




 

 


 

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