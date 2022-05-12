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الخميس، 12-05-2022 08:57 ص

الطاقة والمعادن: إلغاء التعرفة القديمة والفواتير الجديدة بعد منتصف أيار

فاتورة 4


الوكيل الإخباري - أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق إن الفواتير الجديدة على التعرفة الجديدة لم تصدر بَعد منوهة أنه سيتم إصدار أول دفعة منها بعد نصف أيار الحالي .

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وأضافت  عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الخميس أن من لم يسجل على منصة التعرفة الجديدة ستصدر فاتورة الكهرباء على التعرفة الكهربائية الجديدة غير المشمولة بالدعم .


و بشأن الطاقة الشمسية " المتجددة " قالت إن القطاع المنزلي مشمول بالتعرفة الجديدة لأقل من ٣.٦ كيلو واط .


بينت القاق حول المستأجرين أن التعرفة الكهربائية الجديدة تشملهم عند التسجيل على المنصة دون ضرورة تسجيل عداد الكهرباء بأسمائهم .

 

وأوضحت أن من تصدر فاتورته أقل من 112 دينار بالشهر الواحد سيستفيد من التعرفة الكهربائية الجديدة .  

ودعت المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي وتجنب احتساب قيمة الفواتير بالتعرفة غير المدعومة نتيجة عدم التسجيل.


 




 

 


 

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