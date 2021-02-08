العجارمة لـ برنامج الوكيل : الاربعاء القادم هو أول يوم لانتظام الدوام في المدارس

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة عبر برنامج الوكيل ان من عاد الى الدوام المدرسي امس واليوم ومن سيعود غدا سيلتزم بالدوام المنتظم بالتناوب اعتبارا من يوم الاربعاء القادم بتاريخ 10/2/2021 .

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واضاف العجارمة ان على أولياء امور الطلبة العودة الى دليل العودة الى المدارس المعتمد للعودة الى المدارس مشيرا الى ان على الجميع الالتزام بما جاء في ذلك الدليل .

واكد العجارمة انه سيتم توزيع الكتب باعتماد عدد من الايام وفق جدول تم اعداده بشمل منظم .





كما اشار العجارمة ان الدوام سيكون بالتناوب في ايام ( السبت - الاثنين - الاربعاء ) و ( الاحد - الثلاثاء - الخميس ) .

واكد العجارمة ان جميع الملاحظات قيد المتابعة وان الملاحظة التي وردت عن اغلاق مدرسة في المفرق سيتم متابعتها فورا وسيتوجه فريق من مديرية التربية الى المدرسة .

وقال العجارمة ان التقييم والامتحانات ستكون وجاهيا موجها رسالة الى الجميع بان استمرار التعليم الوجاهي مسؤولية المعلم والطالب وان وزارة التربية والتعليم مستمرة بالعودة التدريجية للتعليم في المدارس .



