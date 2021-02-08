الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

هذه قصة الطفل أحمد الذي سأل عنه الملك

هياجنة : هذه الفئات يمنع تلقيها لقاح ضد كورونا - فيديو

أسعار الذهب الإثنين 8/2/2021

مفاجأة غير متوقعة أثناء البحث عن طفل جرش - فيديو

القبض على مهرب مخدرات خطير - صورة

العجارمة لـ برنامج الوكيل : الاربعاء القادم هو أول يوم لانتظام الدوام في المدارس

فتح جسر الملك حسين باتجاه الأراضي الفلسطينية

الوكيل الاخباري ينشر نص التعهد الذي سيوقعه ولي أمر الطالب للتعلم عن بُعد - وثيقة

وزير التربية : تفاهمات مع وزارة العمل بشأن توكيد

وفيات الإثنين 8/2/2021

الإثنين، 08-02-2021 09:57 ص

العجارمة لـ برنامج الوكيل : الاربعاء القادم هو أول يوم لانتظام الدوام في المدارس

122020289516180758150


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة عبر برنامج الوكيل ان من عاد الى الدوام المدرسي امس واليوم ومن سيعود غدا سيلتزم بالدوام المنتظم بالتناوب اعتبارا من يوم الاربعاء القادم بتاريخ 10/2/2021 . 

اضافة اعلان
 

واضاف العجارمة ان على أولياء امور الطلبة العودة الى دليل العودة الى المدارس المعتمد للعودة الى المدارس مشيرا الى ان على الجميع الالتزام بما جاء في ذلك الدليل .

 

واكد العجارمة انه سيتم توزيع الكتب باعتماد عدد من الايام وفق جدول تم اعداده بشمل منظم .

 


 

كما اشار العجارمة ان الدوام سيكون بالتناوب في ايام ( السبت - الاثنين - الاربعاء ) و ( الاحد - الثلاثاء - الخميس ) . 

 

واكد العجارمة ان جميع الملاحظات قيد المتابعة وان الملاحظة التي وردت عن اغلاق مدرسة في المفرق سيتم متابعتها فورا وسيتوجه فريق من مديرية التربية الى المدرسة .  

 

وقال العجارمة ان التقييم والامتحانات ستكون وجاهيا موجها رسالة الى الجميع بان استمرار التعليم الوجاهي مسؤولية المعلم والطالب وان وزارة التربية والتعليم مستمرة بالعودة التدريجية للتعليم في المدارس . 

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
برنامج-الوكيل (6)

ادارة التعليم الخاص لـ الوكيل : تشديد في المدارس الخاصة على تطبيق التعليمات

برنامج-الوكيل (5)

التربية لـ برنامج الوكيل : عودة الطلبة اليوم منظمة والتزام واضح من الجميع

220211165545645149662

تباين واضح في آراء المواطنين حول العودة الى المدارس

3 (1)

عوض .. اثقلته الهموم والامراض وبعد 17 عاماً يتلقى البشرى لتعود اليه الابتسامة

113272

4 اصابات بحادث سير على طريق عمان الزرقاء - صور

مبنى ديوان الخدمة المدنية في عمان-(أرشيفية- تصوير_ ساهر قدارة)

مأدبا بلا مكتب لديوان الخدمة المدنية