الأحد 05-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مدير الاقصى يحذر من مواصلة اقتحامات المستوطنين والخارجية الفلسطينية تدين

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش منازل في الخليل

مصر تتفق على تمويلات جديدة بـ3.5 مليار دولار لدعم أمن الغذاء والطاقة

أسعار الذهب محلياً اليوم

الطاقة توقع مذكرتي تفاهم لاستكشاف الذهب والنحاس

استشهاد طيارين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني لدونيتسك خلال يوم

حركة البضائع المستوردة بحراً ترتفع 17.2% خلال الربع الأول من العام الحالي

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

العدوان :القوات المسلحة الاردنية ستشارك بـ 6 فرق خلال مسابقة المحارب الدولية السنوية - صور

الأحد، 05-06-2022 10:02 ص

العدوان :القوات المسلحة الاردنية ستشارك بـ 6 فرق خلال مسابقة المحارب الدولية السنوية - صور

معلم مايك


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

اضافة اعلان

تستضيف القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، مسابقة المحارب الدولية بنسختها الـ 12، التي تنطلق الأحد، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC).


ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (كاسوتك) اللواء المتقاعد عوني باشا العدوان خلال بث "برنامج الوكيل" عبر راديو "هلا" من مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة إن المسابقة ستقام بمشاركة 40 فريقا من 25 دولة مضيفا أن القوات المسلحة الاردنية ستشارك بـ 6 فرق خلال المسابقة .


وأكد العدوان أن المركز ساهم بتدريب 112 ألف كادر عسكري من 64 دولة و25 منظمة إنسانية منذ عام 2009 ولغاية الآن .


ومن جانبه أشار الناطق باسم مسابقة المحارب الدولي بنسختها الثانية عشرة العقيد المتقاعد احمد اللواما أنه سيتم العمل خلال السنوات القادمة لتوسيع نطاق المسابقة وزيادة الفرق المقبولة بها.


وأوضح أن المسابقة تتضمن 8 فعاليات على مستويات مختلفة من الصعوبة مشيراً أن الفعالية الأصعب تكون في اليوم الأخير وتسمى "تحدي الملك" والتي تحتاج إلى مهارات ذهنية وجسدية.


ومن ناحية أخرى لفت مدير عمليات مسابقة المحارب السنوية ، ومدير دائرة تطوير الأعمال في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (كاسوتك) مقدم ركن متقاعد ناصر عربيات أن المسابقة تتميز بوجود فريق تحكيم دولي يمتلك نظام علامات مميز منوها أن احتساب العلامات يكون بعدة مراحل حيث يكون إلى كل سلاح علامة تحتسب للفريق كاملاً.


وفي الوقت ذاته أكد مدير دائرة التدريب في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) مقدم ركن متقاعد احمد الشوملي أن جميع الخدمات يتم توفيرها للمشاركين خلال أيام المسابقة مشيراً إلى أنه يتم توزيع استبيان لتقييم المسابقة على المشاركين في آخر يوم وذلك لتحسين وتطوير الأداء خلال السنوات القادمة.


وتأتي المسابقة هذا العام تحت شعار "التحدي... الإصرار... العزيمة"، حيث تركز المسابقة على استخدام المهمات العسكرية والأسلحة الفردية والميادين الحديثة للتطبيقات التي يوفرها مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.

 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A0713

الصحة: نتائج عينات حالات الإسهالات فيروسية وليس بكتيرية

وووو

العموش: فيروسات الأمعاء المنتشرة حالياً غير مقلقة

جدري3

حجاوي: خطورة جدري القرود في ظهوره لأول مرة خارج أفريقيا

ثثث

الخلايلة : تكلفة الحج هذا العام ستكون كما الأعوام الماضية وغرف 3 و 4 نجوم للحجاج الأردنيين

ازمة سير (15)

مدير السير: لا حملات على تظليل المركبات ونتعامل وفق القانون

ختم الصور لوقو الوكيل copy

الضمان يوضح حول القفزة الكبيرة في راتب المشترك عند تغيير المنشأة