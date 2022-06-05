العدوان :القوات المسلحة الاردنية ستشارك بـ 6 فرق خلال مسابقة المحارب الدولية السنوية - صور

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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تستضيف القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، مسابقة المحارب الدولية بنسختها الـ 12، التي تنطلق الأحد، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC).



ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (كاسوتك) اللواء المتقاعد عوني باشا العدوان خلال بث "برنامج الوكيل" عبر راديو "هلا" من مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة إن المسابقة ستقام بمشاركة 40 فريقا من 25 دولة مضيفا أن القوات المسلحة الاردنية ستشارك بـ 6 فرق خلال المسابقة .



وأكد العدوان أن المركز ساهم بتدريب 112 ألف كادر عسكري من 64 دولة و25 منظمة إنسانية منذ عام 2009 ولغاية الآن .



ومن جانبه أشار الناطق باسم مسابقة المحارب الدولي بنسختها الثانية عشرة العقيد المتقاعد احمد اللواما أنه سيتم العمل خلال السنوات القادمة لتوسيع نطاق المسابقة وزيادة الفرق المقبولة بها.



وأوضح أن المسابقة تتضمن 8 فعاليات على مستويات مختلفة من الصعوبة مشيراً أن الفعالية الأصعب تكون في اليوم الأخير وتسمى "تحدي الملك" والتي تحتاج إلى مهارات ذهنية وجسدية.



ومن ناحية أخرى لفت مدير عمليات مسابقة المحارب السنوية ، ومدير دائرة تطوير الأعمال في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (كاسوتك) مقدم ركن متقاعد ناصر عربيات أن المسابقة تتميز بوجود فريق تحكيم دولي يمتلك نظام علامات مميز منوها أن احتساب العلامات يكون بعدة مراحل حيث يكون إلى كل سلاح علامة تحتسب للفريق كاملاً.



وفي الوقت ذاته أكد مدير دائرة التدريب في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) مقدم ركن متقاعد احمد الشوملي أن جميع الخدمات يتم توفيرها للمشاركين خلال أيام المسابقة مشيراً إلى أنه يتم توزيع استبيان لتقييم المسابقة على المشاركين في آخر يوم وذلك لتحسين وتطوير الأداء خلال السنوات القادمة.



وتأتي المسابقة هذا العام تحت شعار "التحدي... الإصرار... العزيمة"، حيث تركز المسابقة على استخدام المهمات العسكرية والأسلحة الفردية والميادين الحديثة للتطبيقات التي يوفرها مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.









