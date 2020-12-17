العقيد العساف للوكيل : حركة انسيابية اعتيادية صباح اليوم - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد رئيس شعبة العاصمة في مديرية الأمن العام، العقيد رائد العساف، أن حركة السير داخل العاصمة عمان "انسيابية" ، صباح اليوم الخميس.

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ولفت العساف للإعلامي محمد الوكيل، أن ما شهدته المملكة من ضباب كثيف منذ ساعات الصباح الباكر ، تسبّب بحوادث سير "بسيطة" ، اقتصرت على أضرار مادية.

وأشار عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أن نفق الرنتيسي شرق العاصمة شهد حادث تدهور مركبة، مشيرا أن الخسائر مادية فحسب.

وشدّد على أهمية القيادة السليمة ، محذّرا من استخدام "الفلاشر" ، تحسّبا من إرباك السائقين ، الأمر الذي يؤدي إلى حوادث السير .

الدوريات الخارجية

ومن جهته ، بيّن ملازم أول ، عبد الله مهيدات ضابط عمليات من إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام ، ان الضباب بدأ يتبدد من مختلف مناطق المملكة .

وأوضح ، أن عددا من المناطق شهدت ضبابا كثيفا في ساعات الصباح الباكر ، كمنطقة الرويشد ، الأزرق ، وثغرة عصفور ، لافتا إلى انسيابية الحركة على الطرق الخارجية وبشكل طبيعي .



