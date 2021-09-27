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الإثنين، 27-09-2021 08:46 ص

العمل لـ برنامج الوكيل : مخالفة الشركات في حال عدم تجاوبها بشأن صرف رواتب موظفيها

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الوكيل الإخباري- أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه يتم متابعة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدم صرف رواتب العاملين في الشركات التي تتأخر في صرف رواتبها .

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وأكد الزيود الاثنين عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا"، أنه يتم تحرير مخالفة للشركة في حال عدم تجاوبها بعد أن تقوم الوزارة بمخاطبتها من أجل رواتب موظفيها ، وفقا لأحكام القانون المعمول بها .

 

" الشكوى عندما تتحول إلى مخالفة يتم التعامل معها من خلال القضاء وبإمكان المشتكي توكيل محامٍ والاستفادة من شروحات وزارة العمل منذ تقديم الشكوى " وفق الزيود.

 

جاء ذلك ردّا على شكوى مواطن يعمل في شركة نقل سياحي ، ولم يتم صرف راتبه منذ 3 أشهر ، ما تسبّب باستياء موظفي الشركة .

 

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