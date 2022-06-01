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الأربعاء، 01-06-2022 09:56 ص

العموش: فيروسات الأمعاء المنتشرة حالياً غير مقلقة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أوضح مستشار طب الأسرة في مستشفى العبدلي الدكتور عمر العموش إن فيروسات الأمعاء المنتشرة حالياً بين الكبار والأطفال تعد فيروسات قديمة وغير مقلقة  .

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وأضاف العموش اليوم الاربعاء في تصريح عبر برنامج "الوكيل" على راديو "هلا" أن هذه الفيروسات منها "Rotavirus Adenovirus، Noroviruses"  يكثر انتشارها ما بين شهر تشرين الثاني ولغاية شهر نيسان من كل عام .


ونوه أن العام الحالي استمر انتشارها لمدة أطول وذلك بسبب عودة الحياة إلى طبيعتها دون أي قيود أو حواجز.

وقال إن ناقوس الخطر يدق عند استمرار التقيؤ لأكثر من 4 مرات في اليوم الواحد بالإضافة أن يكون المريض يعاني من أمراض أخرى مشيرا إلى مراجعة الطبيب في مثل هذه الحالة خوفا من الجفاف .


تابع " للوقاية من هذه الفيروسات يجب التعقيم جيداً ومحاولة الابتعاد عن الشخص المصاب وعدم ملامسته بشكل مباشر والإكثار من شرب السوائل ".وفق العموش


 




 

 


 

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