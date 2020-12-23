القطاع الزراعي في زمن كورونا ..قضية يتفاعل معها الأردنيون بقوة

الوكيل الإخباري - خاص تناول "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، قضية امتناع المزارعين عن توريد الخضار والفواكه للسوق المركزي ابتداء من اليوم الأربعاء.

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وفور الإعلان عن موضوع الحلقة، نهالت الرسائل الصوتية والاتصالات للتعليق على القضية التي تأتي بالتزامن مع جائحة كورونا التي أثرت على كل مناحي الحياة ومنها القطاع الزراعي.

وتباينت الآراء التي وصلت "برنامج الوكيل" ما بين مؤيد ومعارض لطريقة الاحتجاج التي مارسها المزارعين، بينما أكد آخرون أن الأسعار التي تعرض في الأسواق حاليا ليست منطقية ومجحفة بحق المزارع.

وقالوا إن غياب دور وزارة الزراعة أدى إلى تغول التجار على المزارع، وهو ما تسبب بوجود فجوة في الأسعار ما بين المعروضة للمستهلك والتي بيعت للتاجر.

جاء ذلك بعد أن قرر مزارعو وادي الأردن، البدء بإضراب تام عن توريد منتجات الخضار والفواكه للأسواق اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء، احتجاجا على استمرار تدني اسعار بيع المنتوجات، وما وصفوه بـ”عدم جدية الحكومة بايجاد حلول لانقاذ القطاع من الانهيار”.



ونفذ عشرات المزارعين يوم امس وقفة احتجاجية في سوق العارضة المركزي، احتجاجا على ما وصفوه بـ” التجاهل الحكومي لمشاكل القطاع الزراعي”.

وكان عدد من مزارعي الوادي قد وجهوا دعوات عبر هاشتاغ (مع المزارع ) لوقف توريد منتوجاتهم للاسواق المركزية، احتجاجا على “عدم الاهتمام الحكومي بشكل عام والوزارات صاحبة الاختصاص كالعمل والنقل والزراعة بالقطاع الزراعي”.



