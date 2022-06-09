اللواما: توجه لاستيعاب أعداد أكبر من الفرق في مسابقة المحارب السنوية

الوكيل الإخباري - تصوير: نادر أبو حية

كشف العقيد المتقاعد أحمد اللواما الناطق الإعلامي باسم مسابقة المحارب السنوية الثانية عشرة وجود توجه لتطوير فعاليات المسابقة لاستيعاب أعداد كبيرة من الفرق المشاركة.



وقال اللواما، خلال استضافته عبر "برنامج الوكيل" على راديو "هلا"، اليوم الخميس، إنه سيتم زيادة الفرق المشاركة لاستيعاب نحو 45-60 فريقا، في حين استضافت النسخة الحالية 40 فريقا يمثلون 25 دولة.



وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية تتمتع بسمعة طيبة على المستوى الدولي من حيث الجاهزية والاحترافية، لافتا إلى مشاركة 6 فرق أردنية.



وأشار اللواما إلى أن الفرق المشاركة تراقب أداء الفرق الأردنية أثناء تنفيذ الفعاليات سواء أكانت الفردية أو الجماعية، موضحا أن الفرق الأردنية حصدت مراكز متقدمة في المنافسات حتى أمس الأربعاء.



وبيّن أن ختام المسابقة اليوم سيكون بفعالية تحدي الملك حيث تشارك فيه أفضل 10 فرق بالمجموع التراكمي، من بينها 5 فرق أردنية من أصل 6 فرق شاركت بالمنافسة وهو ما يدلل على المستوى العالي والاحترافية الكبيرة للأردن.



وتابع أن 3 فرق فقط من أصل 40 فريقا استطاعت تجاوز فعالية الانتقام وهي من بين الأكثر صعوبة في المسابقة، لافتا إلى أن فريقين أردنيين من بينها نجحت في تجاوزها.



وشدد اللواما على دعم جلالة الملك عبدالله الثاني للقوات المسلحة الأردنية وخاصة مركز KASOTC، مضيفا أن المسابقة تحظى منذ انطلاقها أول مرة عام 2009 بإعجاب الفرق المشاركة وتتمتع بسمعة طيبة على مستوى العالم.



وأوضح أنه سيتم تقييم فعاليات المسابقة خلال الأسبوعين المقبلين للوقوف على نقاط القوة وتحسين جودة الفعاليات وتطويرها في نسختها العام المقبل، مشيرا إلى أن التخطيط والتحضير للمسابقة يستغرق نحو 8-9 أشهر وهو ما يعكس مدى الاهتمام العالي بالمسابقة.



وقال اللواما إن KASOTC احتضن ما يزيد على 120 ألف مشارك يمثلون 165 من كافة أنحاء العالم، وهناك فرق ودول تشارك بشكل سنوي وهو ما يدلل على الثقة التي يتمتع بها المركز، مشددا على أن رضا العملاء هو هدف المركز دوما من خلال تقديم منتج احترافي يحاكي واقع الواجبات الأمنية والعسكرية التي تنفذها الجيوش.

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وجاء مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) تحقيقا لرؤى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، للتدريب على العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، من خلال تجهيزه بمختلف الميادين الحديثة والمتطورة التي يوفرها المركز لتحاكي مختلف الظروف والبيئات العملياتية.





