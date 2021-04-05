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الإثنين، 05-04-2021 10:34 ص

اللوزي : عمل التكسي والسرفيس اثناء حظر التجول مدروس وقرار مرتقب لتعديل آلية العمل

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - طرح برنامج الوكيل في حلقة اليوم قضية السماح لاصحاب التكسي والسرفيس بتوصيل الطلبات الى المنازل خلال اوقات الحظر الجزئي ليلاً وفق قرار صادر عن وزارة النقل .

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وخلال البرنامج قال عدد كبير من العاملين على التكسي والسرفيس ان هذا القرار غير واضح وان ايجاد مطعم او محل حلويات بحاجة الى شخص يقوم بتوصيل طلبات امر ليس بتلك السهولة . 

 

وطالب العاملون عبر التطبيقات الذكية ايضا بشمولهم في قرار العمل خلال وقت الحظر الجزئي ليلا .

 

فيما قال اخرون انهم يقترحون السماح بتمديد ساعات العمل للتكسي والسرفيس لمدة ساعتين بعد بدء الحظر الجزئي في تمام السابعة مساءً ليتم توصيل المواطنين الذين تقطعت بهم السبل نتيجة بدء وقت حظر التجول . 

 

الى ذلك اوضح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي عبر حلقة اليوم من برنامج الوكيل ان قرار السماح للتكسي والسرفيس بالعمل اثناء الحظر الجزئي ليلا جاء بشكل مدروس وهو مفيد ومهم لكافة محافظات المملكة .

 

واكد اللوزي ان هيئة النقل درست القرار وتوصلت الى ان العديد من محافظات المملكة لا يوجد بها شركات توصيل الى المنازل " الديلفري " ومن هنا جاء القرار لتشغيل التكسي والسرفيس في المحافظات .

 

وعلى من يريد العمل وفق اللوزي عليه التقدم بعدة اوراق ثبوتية منها ورقة التعاقد مع المطعم ورخصة القيادة ورخصة المركبة .

 

واضاف اللوزي ان التكسي والسرفيس سيعمل داخل مناطق محددة وفق مكان السكن للسائق واكد انه تم مناقشة زيادة ساعة بعد بدء حظر التجول في السابعة مساء بين الاطراف المعنية ولم يتم الموافقة على المقترح حفاظا على الوضع الوبائي . 

 

واضاف احمد ابو حيدر نقيب اصحاب السيارات العمومية عبر برنامج الوكيل انه يجب على جميع اصحاب التكسي والسرفيس التسجيل والاستفادة من هذا القرار واشاد بالمقترح المتعلق بتوزيع الدور بين الفردي والزوجي .

 

من جانبه اكد اللوزي بان مقترح اعتماد آلية الفردي والزوجي سيتم دراسته بشكل مستعجل وهو مقترح هام وفق ما قاله اللوزي .

 

ودعا اللوزي جميع اصحاب التكسي والسرفيس بالتوجه الى مكاتب هيئة النقل اليوم والتسجيل موضحا ان هناك آلية الكترونية للتقديم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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