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الثلاثاء، 03-11-2020 11:01 ص

إجراءات مشددة بسبب كورونا

المستقلة للانتخاب للوكيل : 24 ساعة لظهور نتائج الانتخابات - فيديو

خالد


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، على أهمية الاقتـــراع في الانتخابات النيابية ، والالتزام بالإجراءات الوقائية ، نتيجـــة كورونا.

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وأشار الكلالدة ، الثلاثاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الانتخابات استحقاق دستوري ، حيث ينتقي الأردنيين ، مرشحهم الذي يجدونه مناسبا ، لخدمتهم على أكمل وجه وخدمة منطقتهم .

 

وشدّد على ضرورة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة ، إثر فيـــروس كورونا، وتابع " تم اتباع آلية حيال ذلك ،من خلال استخدام القلم من قبل المُــنتخب ، دون إرجاعــه ، كما ويتم تسليمه قفّازات ، من قبل موظفي الهيئة قبل الاقتراع ، ويتم إبراز البطاقة الشخصيّة ، ليصار إلى أخذ بياناتها من خلال موظف الحاسب الآلي عن طريق جهاز خاص، وتظهر البيانات أمام المراقبين ".

 

وأوضح الكلالدة خلال حديثه مع الإعلامي محمّد الوكيل ، أهمية الاقتراع ، لفئة الشباب الذين يُمثلون نسبة كبيرة في المجتمع الأردني ، معوّلا عليهم انتقاء الشخص المناسب ، الذي يستحق أن يكون تحت القبة البرلمانية.

 

 وأكد أن العملية الانتخابية ، تخضع للرقابة ، والتدقيق من لجان مختصّة ، في سبيل التأكّد من أسماء " من يُحالفهم الحظ" في الانتخابات ، حيث يتم تدقيق الأسماء من خلال "محضرين خاصين بالأسماء" .

 

ولفت أن نتائج الانتخابات ستظهر خلال (24) ساعة، مبينا أن مليون و600 ألف شاب سيقوم بالانتخاب.

 

وكشف الكلالدة ، عن تشكيل 3 لجان خاصة لمحافظات العاصمة والشمال والجنوب ، لغايات تسريع وقت احتساب النتائج.

 

"وفي حال تواجد اختلاف بين "المحضر" الأول والثاني ، يتم التدقيق مرة أخرى ، وقد نلجأ إلى إعادة فتح  صندوق الاقتراع ، للتأكد من العدد الحقيقي للمنتخبين "، وفق الكلالدة.

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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