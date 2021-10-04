المعايطة لـ برنامج الوكيل : ارتفاع عدد مقاعد المرأة في الدائرة الانتخابية إلى 18 مقعدا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن التعديلات الدستورية التي تسلمها جلالة الملك عبدالله الثاني أمس تهدف إلى تحصين الأحزاب السياسية وتمكين المرأة والشباب.

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وأضاف المعايطة اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن التعديلات الدستورية عملت على تمكين المرأة ودعمها من خلال زيادة عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للمرأة إلى 18 مقعد بدلا من 15.



وأكد أنه سيتم تفعيل وتحصين الأحزاب السياسية من خلال توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول تعديل قانون الأحزاب، على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس".



وكان قد تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أمس الأحد، تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

