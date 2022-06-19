الأحد 19-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة العالمية: وفاة و2103 إصابة بجدري القرود حول العالم

مهرجان جرش ينطلق ب ٢٨ تموز وتامر حسني وعاصي الحلاني أبرز المشاركين

عطاء للإشراف على تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي في غور الأردن

فيديو - حادث مروع لسقوط مركبة بحفرة انشائية على طريق المطار

بحث إمكانية استقدام عاملات منازل من بورما

التنمية: الأردن بحاجة لإنشاء 40 ألف حضانة لرعاية الأطفال

الملك وولي العهد يغادران إلى مصر في زيارة عمل

التعامل مع 151 حادث إطفاء خلال 24 ساعة

3 دول عربية الأكثر حرارة في العالم

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

الأحد، 19-06-2022 09:33 ص

المعونة: الدعم الحكومي الإضافي لمدة ٦ أشهر وحسب عدد أفراد الأسرة

620221813635783065985


الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور، إن جميع الأسر المستفيدة من الصندوق سيصرف لهم الدعم الإضافي الذي اقرته الحكومة  والبالغ عددهم 220 ألف أسرة.

اضافة اعلان

 

وقال الضمور عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" إن موعد صرف الدعم الذي أقرته الحكومة للأسر المستفيدة في 30 تموز القادم.

وأضاف أن آلية الصرف ستكون مع مخصصات شهر تموز  للمستفيدين من برامج الصندوق ويستمر حتى 6 أشهر متتالية، مشيرا إلى  أن قيمة الدعم ستكون حسب عدد أفراد الأسرة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل الشّبول أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ (30) مليون دينار ضمن صندوق لدعم الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير بهدف التخفيف من آثار الارتفاع المستمر والمضطرد في أسعار المحروقات عالمياً.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
امتحانات

التربية توجه إرشادات هامة لطلبة التوجيهي

M63A8879

التربية: لن نشدد على مطعوم كورونا لطلبة التوجيهي

ف

البنك المركزي: شركات تأمين المركبات المتوقفة عن العمل عليها صرف تعويضات المتضررين

ق

خروج العم غافل من المستشفى إثر وعكة صحية

خخخخ

الطاقة تدعو مستخدمي الغاز المسال المنزلي التحقق من الفواتير

عععععععع

مياهنا: قيمة الصرف الصحي على الفاتورة مرتبطة بكميات الاستهلاك