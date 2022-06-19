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الأحد، 19-06-2022 09:33 ص

المعونة: الدعم الحكومي الاضافي لمدة ٦ اشهر وحسب عدد افراد الاسرة

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور، إن جميع الأسر المستفيدة من الصندوق سيصرف لهم الدعم الإضافي الذي اقرته الحكومة  والبالغ عددهم 220 ألف أسرة.

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وقال الضمور عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" إن موعد صرف الدعم الذي أقرته الحكومة للأسر المستفيدة في 30 تموز القادم.

وأضاف أن آلية الصرف ستكون مع مخصصات شهر تموز  للمستفيدين من برامج الصندوق ويستمر حتى 6 أشهر متتالية، مشيرا إلى  أن قيمة الدعم ستكون حسب عدد أفراد الأسرة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل الشّبول أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ (30) مليون دينار ضمن صندوق لدعم الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير بهدف التخفيف من آثار الارتفاع المستمر والمضطرد في أسعار المحروقات عالمياً.

 

 




 

 


 

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