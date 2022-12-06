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الثلاثاء، 06-12-2022 08:52 ص

الملازم الجالودي تروي تفاصيل ثني شاب حاول إلقاء نفسه من اعلى جسر دوار الشعب

معلم


الوكيل الاخباري -رصد
روت الملازم عُلا الجالودي، والتي اشتهرت بابتسامتها الطيبة وحيويتها بتنظيم حركة السير على دوار الشعب في العاصمة عمّان تفاصيل ثني شاب حاول إلقاء نفسه من اعلى جسر دوار الشعب .

وقالت الجالودي عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" إنه وأثناء تدريبي في الشرطة النسائية لمدة 4 أشهر تم تدريبنا للتعامل مع الحالات الإنسانية واستخدام لغة الاشارة والتي من الممكن أن تفيد أكثر من الكلام .

في التفاصيل لحظة محاولة الشاب بإلقاء نفسه، أضافت أنها استخدمت خبرتها وتدريباتها وانسانيتها لمنع وقوع حالة الانتحار.

ونوهت أن استخدام لغة الإشارة وحديثها بأن ينظر الشاب إليها ساهم في تهدئة أعصاب الشاب في تلك اللحظة مشيرة أن الشاب وهو ينظر للملازم ذرفت دمعته .

وتابعت " عندما اقترب المواطنون أكثر من الشاب ،في لحظة قام الشاب بإلقاء نفسه مما دفعني للامساك به بكل قوتي حيث كان ثقل جسده على يدي ،ومن بعدها ساعدني المواطنون بالامساك به ورفعه".

وختمت "دموعي التي ذرفت بعد انتهاء محاولة ثني شاب من إلقاء نفسه فرحاً لمنعه من إلقاء نفسه وانقاذه باللحظة الاخيرة ، وهذه رسالة الامن العام بالتعامل الانساني مع المواطنين في كل الظروف".

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