المومني : الموقف الاردني من القضية الفلسطينية ثابت

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اكد وزير الاعلام الاسبق رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس الأعيان الدكتور محمد المومني عبر برنامج الوكيل ان المملكة تبذل كل الجهود من اجل ايقاف العدوان على الاراضي المحتلة .

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واكد المومني ان العنف في فلسطين المحتلة سيستمر ما لم يتم حل القضية الاساسية وهي الاحتلال لفلسطين .

واشار المومني الى ان عدم اعطاء بعض الدول العربية الاولوية للقضية الفلسطينية يضعف الجهود الضاغطة على الاحتلال لانهاء العدوان .

الى ذلك لفت المومني الى ان الحل لملف فلسطين سيكون سياسيا على جميع الاحوال مشيرا الى ان التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية مهم ومطلوب في هذه المرحلة .

واوضح المومني انه يتوقع ان يكون السيناريو القادم هو التهدئة خلال الايام القادمة .