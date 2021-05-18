الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 18-05-2021 10:21 ص

المومني : الموقف الاردني من القضية الفلسطينية ثابت

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اكد وزير الاعلام الاسبق رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس الأعيان الدكتور محمد المومني عبر برنامج الوكيل ان المملكة تبذل كل الجهود من اجل ايقاف العدوان على الاراضي المحتلة .

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واكد المومني ان العنف في فلسطين المحتلة سيستمر ما لم يتم حل القضية الاساسية وهي الاحتلال لفلسطين .

 

واشار المومني الى ان عدم اعطاء بعض الدول العربية الاولوية للقضية الفلسطينية يضعف الجهود الضاغطة على الاحتلال لانهاء العدوان . 

 

الى ذلك لفت المومني الى ان الحل لملف فلسطين سيكون سياسيا على جميع الاحوال مشيرا الى ان التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية مهم ومطلوب في هذه المرحلة . 

 

واوضح المومني انه يتوقع ان يكون السيناريو القادم هو التهدئة خلال الايام القادمة . 

 

 

 

 

 




 

 


 

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