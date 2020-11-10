الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

الناطق باسم الحكومة للوكيل : انتخابات اليوم رسالة للعالم - فيديو

القوات المسلحة: سنتعامل بكل قوة مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب

كشوفات بأسماء مصابي كورونا وممنوع تصويتهم

أية حالة مصورة لشراء الأصوات سترسل للمدعي العام

109 آلاف أدلوا بأصواتهم بعد ساعة ونصف من بدء الاقتراع

مضاعفة أعداد القوى الأمنية لضمان سير الانتخابات

وفيات الثلاثاء 10/11/2020

المستقلة للانتخاب : أول عملية اقتراع في إربد

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أسعار الذهب الثلاثاء 10/11/2020




الثلاثاء، 10-11-2020 10:13 ص

إرادة حقيقية للتغيير

الناطق باسم الحكومة للوكيل : انتخابات اليوم رسالة للعالم - فيديو

ح


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايـــد، أن الانتخابات النيابيّـــة اليوم الثلاثاء ، تعتبر "عرسا ديمقراطيا" ، حيث ينتقي الأردنيون من يُمثّلهم تحت القبة البرلمانية .

اضافة اعلان
 

ولفت العايد ، الثلاثاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ان هنالك تشديدا على الإجراءات الاحترازية والوقائية على الناخبين، في ظلّ جائحة كورونا  .

 

وأشار العايد للإعلامي محمّد الوكيل ، أن التغيير يُجدر أن يمثّــل المواطنين على أكمل وجه على مدار (4) سنوات قادمة ، حيث سيتم مناقشة العديد من القضايا الهامة في مجلس النواب القادم.

 

وقال " يجب على كلّ مواطن أن يقوم بالتغيير ، من خلال إرادته الحقيقية .. واليوم يوم وطني بامتياز ورسالة للعالم أجمع ".

 

وبين ، أن الأمن العام يتواجد أمام مراكز الاقتراع بكثافة ، لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه ، حيث الحفاظ على الأمن أمام مراكز الاقتراع .

 

وعرّج ، على الجهات المعنية ، حيث بدأت بعملها منذ الإعلان عن الصمت الانتخابي ، أمس الإثنين، حيث باشرت بإزالة كل ما يتعلّق بالمترشحيـــن.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

kl

أردنيون عبر برنامج الوكيل : دعوة للجميع للمشاركة بالاقتراع

من

بنك الدم للوكيل : يمكن لمصابي كورونا التبرع بالدم ومناشدة للأردنيين - فيديو

دججج

الأمانة للوكيل: نحو مليون مركبة ونصف تسير في عمان يوميا - فيديو

أمطار

الأرصاد للوكيل : المملكة ستبقى تحت تأثير المنخفض الجوي - فيديو

ش

الغذاء والدواء: رقابة مكثفــة على محال بيع الشاورما

أخبار متعلقة
دد

حجران كبيران يتسببان بأزمة مرورية في شارع المية - فيديو

دوريات

الدوريات الخارجية للوكيل : نبحث تدقيق المركبات مرة واحدة فقط