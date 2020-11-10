الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء : أدليت بصوتي في إيدون ويشرفني ما رأيت - فيديو

وفاة صائب عريقات بكورونا

أمجد العضايلة يغرد ويوجه رسالة للاردنيين

ارتياح أردني من سير العملية الانتخابية

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

شاهد بالصور .. الرزاز يدلي بصوته

مؤذن المملكة الشيخ كامل اللالا في ذمة الله

الناطق باسم الحكومة للوكيل : على كل مواطن التغيير بالاقتراع - فيديو

القوات المسلحة: سنتعامل بكل قوة مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب

كشوفات بأسماء مصابي كورونا وممنوع تصويتهم




الثلاثاء، 10-11-2020 10:13 ص

إرادة حقيقية للتغيير

الناطق باسم الحكومة للوكيل : على كل مواطن التغيير بالاقتراع - فيديو

ح


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايـــد، أن الانتخابات النيابيّـــة اليوم الثلاثاء ، تعتبر "عرسا ديمقراطيا" ، حيث ينتقي الأردنيون من يُمثّلهم تحت القبة البرلمانية .

اضافة اعلان
 

ولفت العايد ، الثلاثاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ان هنالك تشديدا على الإجراءات الاحترازية والوقائية على الناخبين، في ظلّ جائحة كورونا  .

 

وأشار العايد للإعلامي محمّد الوكيل ، أن التغيير يُجدر أن يمثّــل المواطنين على أكمل وجه على مدار (4) سنوات قادمة ، حيث سيتم مناقشة العديد من القضايا الهامة في مجلس النواب القادم.

 

وقال " يجب على كلّ مواطن أن يقوم بالتغيير ، من خلال إرادته الحقيقية .. واليوم يوم وطني بامتياز ورسالة للعالم أجمع ".

 

وبيّــن ، أن الأمن العام يتواجد أمام مراكز الاقتراع بكثافة ، لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه ، حيث الحفاظ على الأمن.

 

وعرّج ، على الجهات المعنية ، حيث بدأت بعملها منذ الإعلان عن الصمت الانتخابي ، أمس الإثنين، حيث باشرت بإزالة كل ما يتعلّق بالمترشحيـــن من الدعايات الانتخابية .

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
من

ارتياح أردني من سير العملية الانتخابية

صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

kl

أردنيون عبر برنامج الوكيل : دعوة للجميع للمشاركة بالاقتراع

من

بنك الدم للوكيل : يمكن لمصابي كورونا التبرع بالدم ومناشدة للأردنيين - فيديو

دججج

الأمانة للوكيل: نحو مليون مركبة ونصف تسير في عمان يوميا - فيديو

أمطار

الأرصاد للوكيل : المملكة ستبقى تحت تأثير المنخفض الجوي - فيديو

أخبار متعلقة
دد

حجران كبيران يتسببان بأزمة مرورية في شارع المية - فيديو

دوريات

الدوريات الخارجية للوكيل : نبحث تدقيق المركبات مرة واحدة فقط