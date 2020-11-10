الناطق باسم الحكومة للوكيل : على كل مواطن التغيير بالاقتراع - فيديو

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايـــد، أن الانتخابات النيابيّـــة اليوم الثلاثاء ، تعتبر "عرسا ديمقراطيا" ، حيث ينتقي الأردنيون من يُمثّلهم تحت القبة البرلمانية .

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ولفت العايد ، الثلاثاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ان هنالك تشديدا على الإجراءات الاحترازية والوقائية على الناخبين، في ظلّ جائحة كورونا .

وأشار العايد للإعلامي محمّد الوكيل ، أن التغيير يُجدر أن يمثّــل المواطنين على أكمل وجه على مدار (4) سنوات قادمة ، حيث سيتم مناقشة العديد من القضايا الهامة في مجلس النواب القادم.

وقال " يجب على كلّ مواطن أن يقوم بالتغيير ، من خلال إرادته الحقيقية .. واليوم يوم وطني بامتياز ورسالة للعالم أجمع ".

وبيّــن ، أن الأمن العام يتواجد أمام مراكز الاقتراع بكثافة ، لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه ، حيث الحفاظ على الأمن.

وعرّج ، على الجهات المعنية ، حيث بدأت بعملها منذ الإعلان عن الصمت الانتخابي ، أمس الإثنين، حيث باشرت بإزالة كل ما يتعلّق بالمترشحيـــن من الدعايات الانتخابية .



