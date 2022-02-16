النقل البري: لا تعديل على اجور النقل العام في 2022

الوكيل الإخباري - كشفت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل العام، الدكتورة عبلة وشاح، أنه لن يكون هناك اي تعديل على أجور النقل العام خلال 2022.



وأضافت وشاح، عبر "برنامج الوكيل على أثير راديو هلا" أن دراسة أجور النقل العام تتم بشكل نصفي، منوهة إلى أنه يتم خلالها مراجعة معدلات ارتفاع المحروقات، ومعدلات التضخم، وعليه يتم اتخاذ القرار بالتثبيت او التخفيض.



وعلى جانب آخر، قالت وشاح إنه سيتم رفع توصية لتمديد العمر التشغيلي لمركبات التاكسي موديل 2010، موضحة أن القرار لا بد أن يمر بإجراءات رسمية.



وأكدت على أنه تقرر رفع العمر التشغيلي للمركبات التي تعمل على التطبيقات من 5 إلى 7 سنوات، منوهة إلى أن القرار الآن مع ديوان التشريع والراي، لحين اكمال الاجراءات الرسمية حتى يكون نافذاً.

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