النقل البري : لا توصية بإزالة الحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام

الوكيل الإخباري - أكدت مديرة الاعلام والاتصال بهيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح ، أنه لم يتم تقديم توصية من قبل وزارة الصحة بشأن إزالة الحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام .

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ولفتت الوشاح الاثنين عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أنه سيتم متابعة الأمر مع المعنيين للوقوف على مستجدات ذلك.

جاء ذلك ردّا على شكوى سائق وردت من خلال رسالة صوتية للبرنامج.

ومن جهته أوضح الإعلامي محمد الوكيل انه يجدر أن يتم إزالة الحاجز ، في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها .

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