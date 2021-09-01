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الأربعاء، 01-09-2021 09:16 ص

النقل البري لـ برنامج الوكيل : الكمامة أساسية في وسائل النقل العام

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة على  

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ضرورة إجراء سائق وسائل النقل العمومي الذي لم يتلقَ الجرعة الأولى من المطعوم، أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية فحص "بي سي آر" بشكل دوري، على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص "بي سي آر" سلبي النتيجة، ولم تمضِ عليها مدة 72 ساعة.

 

وبين الحباشنة الأربعاء لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أنه لا يوجد قرار جديد بشأن مصير الحاجز البلاستيكي ، وقال " ما زال العمل به مستمرا ".

 

وشدد خلال حديثه للإعلامي محمد الوكيل على أهمية تلقي المطعوم من قبل سائقي النقل العام حفاظا على الصحة العامة ، وتحسبا من مخالفات أوامر الدفاع وفق للأنظمة المعمول بها .

 

ولفت أن الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل اعتبارا من اليوم الأربعاء 100% ، ضمن الاشتراطات الصحية .

 

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