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الهناندة لـ برنامج الوكيل : الهوية الرقمية مجانا ولن تغني عن الهوية الشخصية

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الهناندة لـ برنامج الوكيل : الهوية الرقمية مجانا ولن تغني عن الهوية الشخصية

الأحد، 22-08-2021 09:42 ص

الهناندة لـ برنامج الوكيل : الهوية الرقمية مجانا ولن تغني عن الهوية الشخصية

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة تفعيل الهوية الرقمية تجريبيًا الأسبوع الحالي، مشيرا أنها طريقة للتعرف على المواطن رقميا من أجل تسهيل معاملاته الحكومية ومعاملات في القطاع الخاص.

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ولفت الهناندة الأحد في حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل ، عبر "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا " أن المرحلة التجريبية ستبدأ بتفعيل الهويات الرقمية لموظفي القطاع العام.

 

وتابع " ستكون مجانية ولكافة المواطنين ، للتسهيل عليهم".

 

وبين الهناندة أنه سيتم إطلاق خدمة المستندات بحيث يحصل المواطن على المستندات الموثقة إلكترونيًا من خلال الهوية وحسابه من خلال تطبيق سند ، بحيث يمكن المواطن قراءة بياناته الخاصة كهويته الشخصية ، أو جواز سفره ورخصة القيادة  .

 

وأردف قائلا " سيتم التعاون مع الجهات الرسمية لاعتماد هذه الوثائق أو الأوراق الخاصة ليكون لدى المواطن سهولة في الحصول عليها إلكترونيًا، حيث يتم الاكتفاء بالمعلومات الرقمية على جهازه النقال".

 

"بمجرد تفعيل الهوية الرقمية فإن توقيعه الإلكتروني سيكون مفعلا للمعاملات التي تسمح بالتوقيع الإلكتروني ، وسيسمح بعدها بالحصول على الخدمات الحكومية من خلال منصة واحدة".

 

وأوضح أن إصدار هذه الهوية يأتي لغايات التسهيل على المواطن، بحيث يقوم بتفعيل الهوية الرقمية دون أن يضطر للذهاب إلى أماكن بعيدة، لافتا أنها لن تغني عن الهوية الشخصية قائلا " ستكون رديفا للهوية الرقمية".

 

ونوه الهناندة، أن هناك معاملات لا تسمح بالتوقيع الإلكتروني فيها مثل معاملات دائرة الأراضي والمساحة، التي تتطلب الحضور الشخصي وخدمات كاتب العدل لما لها من تبعات مالية وقانونية.

 

وعرج على أنه سيتم تفعيل الهوية الرقمية للأردنيين المغتربين 


 




 

 


 

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