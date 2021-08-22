الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في عمان

الخصاونة يدشن عمل قسم قسطرة القلب في البشير

الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنا

المياه :حملة لإزالة اعتداءات في البحر الميت - فيديو وصور

ترقب شعبي لبلاغ رسمي جديد للتخفيف على الأردنيين

مطالب بإعادة فتح مركز حدود المدورة

لجنة الأوبئة : الخطة الحكومية لفتح كافة القطاعات مستمرة

العتوم: المشاريع الملكية نفذت بالكامل في إربد

موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي كبير في عمان

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

الأحد، 22-08-2021 10:22 ص

الهوية الرقمية تشمل حملة الأرقام الشخصية من غير الأردنيين

820211714722714031549


الوكيل الإخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ، أحمد الهناندة ، أن الهوية الرقمية لحملة الأرقام الوطنية للأردنيين وحملة الأرقام الشخصية لمن لا يحملون الجنسية الأردنية .

اضافة اعلان

 

ولفت الهناندة الأحد في حديثه للإعلامي محمد الوكيل عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك توجهات للوزارة في وقت لاحق ، لإعادة النظر بعدد من الأمور بعد تجريبها على موظفي القطاع العام.

 

ويأتي هذا الإجراء لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة واحدة دون الحاجة لحضورهم الشخصي لإتمام معاملاتهم.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999998756498765498756498765498765432333-678x381

موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي كبير في عمان

aad9a7ed-7493-4535-8e1f-9b1a438a787e

الهناندة لـ برنامج الوكيل : الهوية الرقمية مجانا ولن تغني عن الهوية الشخصية

720216104533451752408

إغلاق الطريق بين عمان والجنوب إثر احتراق صهريج - صور

وزارة الصحة

أمام الصحة .. نقص أطباء الاختصاص يثير استياء الأردنيين

ddb472e0-2a7e-4cc9-b005-7178fc2b5877

صحة إربد لـ برنامج الوكيل : توجه لتحويل مركز صحي حبراص إلى شامل

8202116135134493474120

بعد فاجعة طفل في الزرقاء .. الإعلامي الوكيل يوجه رسالة إلى السائقين

أخبار متعلقة
aad9a7ed-7493-4535-8e1f-9b1a438a787e

الهناندة لـ برنامج الوكيل : الهوية الرقمية مجانا ولن تغني عن الهوية الشخصية

وزارة الصحة

أمام الصحة .. نقص أطباء الاختصاص يثير استياء الأردنيين

8202116135134493474120

بعد فاجعة طفل في الزرقاء .. الإعلامي الوكيل يوجه رسالة إلى السائقين

820212195112295015762

دعوة لتطعيم طلبة المدارس للحد من انتشار كورونا

البريكولاج-يستوطن-مشاريع-الأشغال-العمومية-بباتنة

طريق الشيدية /المدورة ما زال يحصد الأرواح

3eb107c2-5bf4-4fd8-8f8d-7ab3a61b17b1

هيئة الاستثمار لـ برنامج الوكيل : 26 مستثمرا من مختلف الجنسيات حصلوا على الجنسية الأردنية