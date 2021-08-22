الهوية الرقمية تشمل حملة الأرقام الشخصية من غير الأردنيين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ، أحمد الهناندة ، أن الهوية الرقمية لحملة الأرقام الوطنية للأردنيين وحملة الأرقام الشخصية لمن لا يحملون الجنسية الأردنية .

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ولفت الهناندة الأحد في حديثه للإعلامي محمد الوكيل عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك توجهات للوزارة في وقت لاحق ، لإعادة النظر بعدد من الأمور بعد تجريبها على موظفي القطاع العام.

ويأتي هذا الإجراء لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة واحدة دون الحاجة لحضورهم الشخصي لإتمام معاملاتهم.