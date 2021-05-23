اليوم الإذاعي المفتوح .. نحو 400 ألف دينار قيمة التبرعات حتى العاشرة

الوكيل الإخباري - كشف الإعلامي محمد الوكيل ، أنه تم جمع نحو (400) ألف دينار ، حتى الساعة العاشرة صباحا ، وذلك في اليوم الإذاعي المفتوح لجمع التبرعات لفلسطين.

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وما زالت الاتصالات مستمرة ، من قبل الأفراد ، والمؤسسات والشركات المختلفة ، من أجل التبرع ، دعماً للنضال الفلسطيني والصمود من منطلق "اللّحمة الوطنية بين الأردنيين والفلسطينيين" .

يشار أن مجموعة الراية الإعلامية ، أطلقت اليوم الأحد تحت عنوان "برداً وسلاماً يا فلسطين"، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وبمشاركة النقابات المهنية، وعدد من وسائل الإعلام المحلية ، يوماً مفتوحاً لجمع التبرعات للأشقاء في فلسطين.