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الأحد، 05-09-2021 09:52 ص

امتحان مفاضلة لطلبة الثانوية على النظام الأجنبي لقبولهم في التخصصات الجامعية

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الوكيل الإخباري - أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد ، والناطق الاعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مهند الخطيب أن الوزارة تقرر أعداد معينة بحسب الطاقة الاستيعابية لكل تخصص ،وفق معايير المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.

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ولفت الخطيب ، الأحد عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أن هنالك نظاما خاصا لقبول الطلبة من الثانوية العامة البريطانية والذي يختلف عن نظام طلبة الثانوية العامة الأمريكية .

 

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتحديد عدد معين للقبول في تخصص معين ، وقال " لكل تخصص عدد محدد من الطلبة يتم قبولهم في نظام الثانويات العامة الأجنبي ، ولا يمكن قبول كافة الطلبة الحاصلين على معدلات مرتفعة في التخصص الذين يرغبون به".

 

ولفت أنه تم استحداث 20 تخصصا العام الحالي في سبيل العمل على استيعاب الطلبة الجدد بما يتناسب وسوق العمل . 

 

وأشار إلى أن هنالك امتحان مفاضلة للطلبة المتميزين على النظام الأجنبي.

 

جاء ذلك على ضوء شكوى مقدمة من مواطنة ، نتيجة لتقديم ابنتها في الثانوية العامة على النظام الاجنبي ، وقد حصلت على علامة 100% ، حيث لن تتمكن من دراسة التخصصالذي ترغب به.

 

وأشارت إلى أن نسبة 5 % المعتمدة لمقاعد الجامعات لطلبة النظام الاجنبي ، غير كافية مقابل عدد الطلبة وجهدهم، ما يثير استياء الطلبة وأولياء الأمور.

 

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