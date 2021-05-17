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باحث اقتصادي : سابقة في انهيار اقتصاد الاحتلال - وثيقة

الإثنين، 17-05-2021 10:56 ص

"شلل" في اقتصاد الاحتلال

باحث اقتصادي : سابقة في انهيار اقتصاد الاحتلال - وثيقة

برنامج-الوكيل (13)


الوكيل الإخباري - كشف الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة،  المهندس عامر الشوبكي، ان اقتصاد الاحتلال في "شلل" .

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وأشار الشوبكي ، الإثنين ، لـ"برنامج الوكيل " والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ان هنالك انهيارا ملموسا في " البورصة الإسرائيلية" .


وتابع "سيطر اللون الاحمر على الشاشات في بورصة تل أبيب مما سبب مخاسر كبيرة للمستثمرين وتم إيقاف التداول في أسهم بعض الشركات وذلك بسبب سرعة هبوط سعر أسهمها".

 

وزاد " أن أنابيب النفط في عسقلان تم تدميرها مرارا ، وقد توقفت بشكل كامل عن إمداد شركة إسرائيلية حكومية بالنفط".

 

وقال " لا يمكن للاحتلال الاستمرار في التصعيد (00) وهو يود وقف الخسائر المتزايدة ، وقد شهد الاحتلال انكماشا في اقتصاده ، هي الأولى منذ عام 1948م".

 

ولفت الشوبكي أن كافة القطاعات الاقتصادية تضررّت ، عدا عن القطاع العسكري ، نتيجة للصواريخ التي يتم قصفها إلى غزة ، عدا عن تصدي صواريخ القبة الحديدية لصواريخ المقاومة .

 

وتابع " يقدر سعر الصاروخ الإسرائيلي الواحد من 100 - 300 ألف دولار، ما يكبّد الاحتلال المزيد من الخسائر الفادحة  " .

 

وقد إنكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسة وصلت الى 5.5% في العام الماضي 2020 بسبب كورونا، وسجل الإنكماش الإقتصادي الاكبر في تاريخه، وذلك رغم إيرادات الغاز الجديدة مع بدء تنفيذ إتفاقياته وتصدير الغاز إلى الاردن ومصر" ، وفق الشوبكي .

 

 

 

وأردف قائلا " وكان الإحتلال يتوقع نمو إقتصادي في العام الحالي 2021 يصل إلى 6.3% إلا أن هذا اصبح من المستحيل أن يتحقق في ظل المعايير المستجدة، لذا من المتوقع ان لا تستمر الحملة العسكرية على غزة وان يتراجع الإحتلال في غضون يوم أو يومين لعدم قدرته على الاستمرار في تحمل مزيد من الخسائر الإقتصادية".

 

 



 

 




 

 


 

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