برنامج الوكيل اليوم.. من قلوب الأردنيين إلى الشعب المناضل

الوكيل الإخباري - انتماء ، وطنية ، وقومية ، وتضرّع إلى الله عزّوجل أن يُثبت أقدام الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال ، بدت على كلمات من الأردنيين إلى الشعب المناضل الذي أضحى "أيقونة" الكفاح ، والذي يواجه بالحجارة وبلا سلاح.

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"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا " استقبل الرسائل الصوتية ، التي انهالت من الأردنيين الذين تحدّثوا من القلب إلى قلوب المرابطين ، الذين يواجهون الصواريخ بصدورهم، وإلى قلوب الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية الذين يواجهون ويتصدّون للاعتداءات والانتهاكات من قبل الاحتلال .

كلمات مؤثّرة من الشعب الأردني ، وأصوات متضامنة مع القضية الفلسطينية ، ولهفة واضحة من خلال أنفاس الشعب الذي طالما يتكاتف ويتعاضد مع الشعب الذي جاوره بحدوده وعاطفته .

أدعية سيّطرت على البرنامج ، حيث بثّ الإعلامي محمد الوكيل، تلك الرسائل التي كانت بمثابة باقة من الكلمات العبقة إلى أرواح الشهداء ، وإلى ذويهم ، وإلى كل فلسطيني حمل الحجارة بوجه البندقية الغاشمة ، وبوجه الدروع الصهيونية ، من منطلق عزّة وكرامة .

وما زال "برنامج الوكيل" يحيي الصمود الفلسطيني ، ويحيي النضال الذي يصافح السماء ، وما قصة النضال إلا بداية الانتصار.