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الخميس، 01-10-2020 10:43 ص

عبر "برنامج الوكيل"

برنامج الوكيل.. شاب يبكي على الهواء ومبادرات في زمن قياسي

رجل
تعبيرية


الوكيل الإخباري - تحدّث بعزّة نفس ، وخاطب القلوب ، لما تحدّث به ، الخميس، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر اثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث أوضاعه المادية التي تكالبت عليه ، في ظلّ الظــروف العصيبـة التي يواجــهها الأردنيون نتيجــة لجائحة كورونا.

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بداية انتهت بأمل

شاب ، يقطن في محافظة إربــد ، بيّـن للإعلامي محمّد الوكيل ، أنه "مُستأجر" ونتيجة لتراكم "إيجار المنزل" ، تم قطع الكهرباء من قبل صاحب المنزل، مـا زاد من وطأة الفقر لعائلته المكونة من (3) أبناء ، وزوجة تدعو الله أن يخفف عنها عناء العوز والحاجة .

 

صوت الشاب ، محفوف بالحزن ، عبــر أثير إذاعة "راديو هلا" ، حيث أبدى استيائه حيال ما يعيشه ، حيث تراكم "الإيجار" ، منذ (3) شهور ، فهو "عتّال" ، بعـــد أن كان يعمل سائق "تكسي"، حتى يقي نفسه من ذلّ السؤال، حفاظا على ماء وجهه.

 

الإعلامي الوكيل ، خصّص مساحة واسعة من الوقت للشاب ، الذي تواصل مع البرنامج ، لبثّ شكواه ، عن عدم التزام مواطنين في إحدى المؤسسات الحكوميــة بارتداء الكمّامات ، إلا أن سؤالا من الإعلامي الوكيل للشاب ، كشف مــدى ضيقـــه .

 

مبادرة في زمن قياسي

وفــي زمن قياسي ، بادر مواطنان من دولة الإمــارات العربية المتحدة ، بالتواصل مع البرنامج ، في سبيل تقديم العون والمساعدة للشاب .

 

ووجّــه "فاعلا الخير" ، رسالة لمُستمعي البرنامج ، بضــرورة التكاتف للتخفيف على هؤلاء الذين ابتلاهم القدر بالحاجة ، من منطلق الإنسانية ومســاعدة الآخرين ، على وقع حزن وبكاء لعائلات فقيرة .

 

كما تعاطف أردنيون مع الشاب ، حيث انهالت الاتصالات على البرنامج ، من أجل إعادة الروح لمنزل بات "ميّتا" نتيجة لقلة الحيلة، التي قتلت السعادة فيه ، عدا عن التواصل من دول مختلفة ، سمعت "الصوت الباكي" .

 

"صدقة" من هؤلاء لهذا المواطن ، ساهمت في فتح باب الأمــل له ، وسط بكائه فــرحا بصدى الأصوات التي سمعت صوته ، المنبعثة من ثناياه أوجاع وآلام.

 للتواصل : 

 

06/5805580

 

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