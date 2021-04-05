برنامج الوكيل من التاسعة صباحاً ولغاية الحادية عشرة في شهر رمضان المبارك

الوكيل الاخباري - يسر برنامج الوكيل ان يعلن لمتابعيه الكرام في كل مكان انه سيتم تغيير موعد بث البرنامج خلال فترة شهر رمضان المبارك حيث سيبدأ البرنامج في تمام الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الحادية عشرة صباحاً طوال شهر رمضان المبارك .

اضافة اعلان



وسيعود بث البرنامج الى وقته المعتاد من الثامنة صباحاً ولغاية الحادية عشرة من الاحد الى الخميس بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ... وكل عام وانتم بالف خير .

ويُعد برنامج الوكيل الذي يُقدمه الاعلامي محمد الوكيل الاعلى استماعا في المملكة على مدى سنوات طويلة حيث يسعى لايصال الرسالة الاعلامية الوطنية الهادفة واستقبال أكبر قدر ممكن من قضايا ومشاكل المواطنين والتواصل مع المسؤول والمتابعة معه حتى يتم حل المشكلة .