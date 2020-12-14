الإثنين 14-12-2020
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الإثنين، 14-12-2020 09:59 ص

كان من أصحاب السوابق

برنامج الوكيل .. مواطن يناشد أهل الخير والأردنيون وِقفة رجل واحد

ب
توضيحية


الوكيل الإخباري - بصوت أعياه التعب ، بثّ ثلاثيني، الإثنين، شكواه عبر "برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، مناشدا أهل الخير بمساعدته للتخفيف من معاناته، لتراكم الأعباء المالية عليه ، التي أثقلت كاهله .

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وبصراحة مُطلقة تحدّث المواطن ، للإعلامي محمد الوكيل ، عن وضعه وحالته المادية الصعبة ، حيث أنه يعمل "سائق تكسي" ، وكان من أصحاب السوابق ، إلا أنه اليوم تزوج ولديه أطفال ، وعدل عن الطريق الخاطئ.

 

وبين المواطن ، أنه ومنذ (4) سنوات ، يحصل على لقمة عيشه بمال "حلال" ، إلا أن هنالك غرامات مترتبة عليه ، عدا عن عدم تمكّنه من ترخيص مركبته لسوء أحواله المالية .

 

وفي زمن قياسي ، انهالت الاتصالات على البرنامج وانطبق عليهم "وِقفة رجل واحد " ، من أجل مساعدة المواطن ، في سبيل تسديد الديون المتراكمة ، من منطلق إنساني ، حيث "الفزعة" التي كانت وما زالت سمة الشعب الأردني الأصيل.

 

ودعا مواطنون "سائق التكسي" ، إلى الاستمرار في الطريق الصواب ، واللجوء إلى الله عزّوجل ، للتخفيف من حسرته وألمه .

 

ووجّه الإعلامي الوكيل رسالة للأردنيين ، من أجل السعي لعيش كريم من خلال "الكسب الحلال".

 

وعبر المواطن عن سعادته ، بعد أن "هبّ" الأردنيون من أجله ، وكان صوته مسموعا لهم ، فبادروا بالخير والتبرّع له ، حيث التعاطف مع حالته .

 

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