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برنامج الوكيل .. هبة من القطاع الخاص لعلاج طفلة مصرية

الأحد، 19-12-2021 10:06 ص

برنامج الوكيل .. هبة من القطاع الخاص لعلاج طفلة مصرية

يدددددددد


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
ناشدت مواطنة أردنية لعلاج ابنتها المصرية المصابة بالسحايا بعد أن تم إدخالها إلى مستشفى الأميرة رحمة وترتبت عليها تكاليف تبلغ 490 دينار.

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ومن جهته أكد مدير إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة الدكتور نايل العدوان عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه يجب إصدار بطاقة تعريفية من وزارة الداخلية للطفل لتثبت أنها مصرية و من أبناء أردنيات .


وأشار العدوان أن أي طفل دون الـ 6 سنوان سواء أردني أو من أبناء أردنيات يتم علاجه في وزارة الصحة.


وتبرعت شركة سامح مول بعلاج الطفلة ومتابعة حالتها الصحية وذلك عبر برنامج الوكيل .


 




 

 


 

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