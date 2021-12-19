برنامج الوكيل .. هبة من القطاع الخاص لعلاج طفلة مصرية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



ناشدت مواطنة أردنية لعلاج ابنتها المصرية المصابة بالسحايا بعد أن تم إدخالها إلى مستشفى الأميرة رحمة وترتبت عليها تكاليف تبلغ 490 دينار.

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ومن جهته أكد مدير إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة الدكتور نايل العدوان عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه يجب إصدار بطاقة تعريفية من وزارة الداخلية للطفل لتثبت أنها مصرية و من أبناء أردنيات .



وأشار العدوان أن أي طفل دون الـ 6 سنوان سواء أردني أو من أبناء أردنيات يتم علاجه في وزارة الصحة.



وتبرعت شركة سامح مول بعلاج الطفلة ومتابعة حالتها الصحية وذلك عبر برنامج الوكيل .

