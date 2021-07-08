برنامج الوكيل يُبدّد آلام مواطنين بعد مناشدتهم على الهواء

الوكيل الإخباري - ما زال "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، منبرا لأشخاص تقطّعت بهم السبل ، ليجدون صدى لأصواتهم، بعد الوقوف على مشكلاتهم وقضاياهم .
حالتان إنسانيتان تواصلتا في وقت سابق مع الإعلامي محمد الوكيل ، من أجل الحديث عن معاناتهما، واليوم تم حلّ مشكلتهما، بفضل الله - عزّوجل ، وأصحاب الأيادي البيضاء .
الحالة الأولى للمواطن سالم السكارنة ، حيث يعاني طفله البالغ من العمر (11) عاما من التوحّد ، وما زاد من معاناته آلاما بأسنانه (أنقر هنا) .
واليوم ، تمّ معالجة طفله (تامر) ، من خلال الدكتور عدي نجداوي، اخصائي طب وجراحة الأسنان.
وكان مدير مستشفى عبد الهادي العام ، الدكتور سامر عبد الهادي، أوضح في وقت سابق أنه سيتم علاج أسنان الطفل ، في المستشفى من منطلق العمل الإنساني وفعل الخير ، طلبا للأجر والثواب
الحالة الثانية للمواطن خضر أبو التين ، حيث يعاني من مرض السرطان ، عدا عن معاناته مع مرض الكلى (أنقر هنا) .
وقد تواصل في وقت سابق مع "برنامج الوكيل" ، لغايات تأمين علاج له بالقرب من المنزل.
وقد تمّ تأمين علاجه بعد ان صرّح المدير التنفيذي لمستشفى الحكمة في الزرقاء، أحمد الخزاعلة ، أنه سيتم الوقوف على حالة المواطن "خضر" ، لتلقي العلاج اللازم بشأن غسيل الكلى ، واتخاذ الإجراءات العلاجية بهدف التخفيف عنه معاناته.
وسيبقى الصوت الحر للإعلامي محمد الوكيل أمل للأردنيين الذين ما زالوا يتواصلون مع "برنامج الوكيل" ، لإيمانهم بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه.