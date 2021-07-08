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الخميس، 08-07-2021 10:37 ص

برنامج الوكيل يُبدّد آلام مواطنين بعد مناشدتهم على الهواء

بر
الإعلامي محمد الوكيل


الوكيل الإخباري - ما زال "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، منبرا لأشخاص تقطّعت بهم السبل ، ليجدون صدى لأصواتهم، بعد الوقوف على مشكلاتهم وقضاياهم .

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حالتان إنسانيتان تواصلتا في وقت سابق مع الإعلامي محمد الوكيل ، من أجل الحديث عن معاناتهما، واليوم تم حلّ مشكلتهما، بفضل الله - عزّوجل ، وأصحاب الأيادي البيضاء .

 

الحالة الأولى للمواطن سالم السكارنة ، حيث يعاني طفله البالغ من العمر (11) عاما من التوحّد ، وما زاد من معاناته آلاما بأسنانه (أنقر هنا) .

 

واليوم ، تمّ معالجة طفله (تامر) ، من خلال الدكتور عدي نجداوي،  اخصائي طب وجراحة الأسنان.

 

وكان مدير مستشفى عبد الهادي العام ، الدكتور سامر عبد الهادي، أوضح في وقت سابق أنه سيتم علاج أسنان الطفل ، في المستشفى من منطلق  العمل الإنساني وفعل الخير ، طلبا للأجر والثواب 

 

 الحالة الثانية للمواطن خضر أبو التين ، حيث يعاني من مرض السرطان ، عدا عن معاناته مع مرض الكلى (أنقر هنا) .

 

وقد تواصل في وقت سابق مع "برنامج الوكيل" ، لغايات تأمين علاج له بالقرب من المنزل.

 

وقد تمّ تأمين علاجه بعد ان صرّح المدير التنفيذي لمستشفى الحكمة في الزرقاء، أحمد الخزاعلة ، أنه سيتم الوقوف على حالة المواطن "خضر" ، لتلقي العلاج اللازم بشأن غسيل الكلى ، واتخاذ الإجراءات العلاجية بهدف التخفيف عنه معاناته.

 

وسيبقى الصوت الحر للإعلامي محمد الوكيل أمل للأردنيين الذين ما زالوا يتواصلون مع "برنامج الوكيل" ، لإيمانهم بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه.

 

 




 

 


 

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