برنامج الوكيل يرصد آراء الأردنيين حول اللقاح المضاد لكورونا - رابط

الوكيل الإخباري - تباينت آراء الأردنيين ، بشأن أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا ، فهنالك من أيّده في ظلّ انتشار الفيروس ، من أجل عودة الحياة إلى مجاريها، والحدّ من تفشيه في المملكة.

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وعلى النقيض من ذلك ، أبدى مواطنون عدم رغبتهم بالتسجيل في المنصة الخاصة بأخذ اللقاح ، لعدم ثقتهم به ، نتيجة للشائعات المتعلقة بأعراض جانبية قد تؤثر على صحة الشخص عقب التطعيم به ، على ضوء شائعات في هذا الشأن.

حلقة اليوم من "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، خصّصت مساحة واسعة للاستماع إلى آراء المواطنين ، تزامنا مع وصول الدفعة الأولى من اللقاح الصيني "سينوفارم" ضد فيروس كورونا إلى المملكة.

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آلية التسجيل

وقد نشرت وزارة الصحة في وقت سابق، خطوات تلقي المطعوم عبر منصة على موقعها الالكتروني:

ونشرت المنصة خطوات تلقي المطعوم كالآتي:

التسجيل:

إدخال الرقم الوطني للأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني، وتاريخ الميلاد، ثم ضغط زر استعلام لإظهار المعلومات الشخصية من السجلات الرسمية.



اختيار المركز الصحي المراد أخذ اللقاح فيه، وقطاع العمل الذي تنتمي إليه، والأمراض المزمنة وموانع أخذ المطعوم إن وجدت، الإقرار بالموافقة على أخذ المطعوم، وإدخال رقم الموبايل الذي سترسل إليه رسائل المواعيد والتنبيهات وشهادة التطعيم. ثم الضغط على زر "تقديم".

إدخال رمز التوثيق الذي يصل إلى رقم الموبايل، والضغط على زر تقديم، سيتم تفعيل ملفك، وسيتم استخدام هذه البيانات لتحديد أوليات الاختيار.

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