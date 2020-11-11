برنــامج الوكيل يثمـن جهود نشامى الوطن ويحييهم - صور

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - لأنهم يستحقون أن يُذكرون ، ولأنهم عاهدوا الله لخدمة وطنهم ، فقد كان لهم في قلوب الأردنيين نصيب، في بلد الهاشميين .

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رجال الأمن ، نشامى الوطن ، تواجدوا في الميدان ، أمس الثلاثاء ، كما عهدناهم حاملين معهم الوطنية نيشان ، راسمين الوفاء أمام أعينـــهم ، غير آبهين لوقت وجهد ، في سبيل إنجاح العملية الانتخابية ، ليبدو "العرس الديمقراطي" ، احتفالا أردنيا مهيبـــا.

وعلى ضوء ذلك ، فقد تحدّث الإعلامي محمّد الوكيل ، عن جهود رجال الأمن ، الذين قدّموا أروع الصور وأسماها في لوحة التفاني والإخلاص ، مُثمّـــنا سواعدهم المباركة من أجل الحفاظ على الصورة الديمقراطية الحقيقية .

حديث الوكيل ، الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" جاء على ضوء رصد البرنامج للتعليقات والرسائل الصوتية ، والصور التي وصلت ، والتي تباهي وتفتخر بهؤلاء ، من قبل الأردنيين .

الأردنيـــون ، وجدوا أن الرسالة الأمنية ، وصلت إلى كلّ منزل أردني، وإلى العالم أجمع ، فالاستحقاق الدستوري ، حقّ للجميع ، ولأجل ذلك ، تواجدوا في الميدان ، لحماية صحة وسلامة المواطنين، في ظلّ جائحة كورونا .

وأمام مراكز الاقتراع ، تواجدت مُرتبات الأمن العام ، حيث قدّمت المساعدة لمن احتاج ، وساهمت في إبراز معالم الإنسانية ، مُكلّلين بالوطنية ، كما أراد قائد الوطن .

يشار أن مدير الأمن العام ، اللواء حسين الحواتمة نقل تحايا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، لفخر جلالته واعتزازه بجهود نشامى الوطن المبذولة، خاصة فيما يتعلق بآلية العمل لضمان نجاح العملية الانتخابية ، في ظلّ جائحة كورونا .



















