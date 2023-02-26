بسبب معطف .. سائق تطبيقات ذكية في الأردن أمام القضاء - فيديو

الوكيل الإخباري - روى أحد سائقي التطبيقات الذكية قصة حدثت معه خلال طلب توصيل أنجزه قبل أسبوعين في عمان أدى إلى امتثاله أمام القضاء بتهمة "إساءة الأمانة".



قال السائق عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إنه تلقى طلب توصيل عبر التطبيق الذي يعمل عليه وعند وصوله للموقع تفاجأ بأن صاحب الطلب من جنسية عربية يضع أغراض في المقعد الخلفي وهي عبارة عن "جاكيت شتوي موضوع على علاقة ملابس" مطالباً بتوصيله إلى موقع قريب والذي لا يبعد عن مكان الطلب 2 كيلومتر فقط.



وأضاف السائق أنه أعترض على الطلب ومن بعد نقاش دار بينه وبين الشخص الآخر وافق على إنجاز المهمة مشيراً أنه عند الوصول للموقع لم يجد أي شخص بانتظاره لاستلام الجاكيت وحاول الاتصال بالرقم المتاح لديه إلا أنه غير متوفر وخارج نطاق الخدمة مما دفعه لإبلاغ شركته الأم.



وتابع" عندها تركت المكان واحتفظت في الأغراض في منزلي إلى حين أن يتواصل معي صاحب المعطف ".

اضافة اعلان



ونوه أنه تفاجأ بعد أسبوع من الحادثة باتصال الشرطة وطلب حضوره لأحد المراكز الأمنية ،عند حضوره وجد أن بحقه قضية تفيد بسرقة أغراض كانت موجودة داخل المعطف.



وأكد أنه قدم للشرطة كافة البينات التي تدعم وجهة نظره وأنه أبلغ الشركة بما حصل معه وعن الأرقام التي كان يتواصل معها لإيصال الأغراض وأنه انتظر لأكثر من ثلث ساعة دون إجابة أو ردود حين وقوع الحادثة.



وأشار إلى أن أصحاب الأغراض قالوا للمركز الأمني إنه يوجد داخل المعطف "ساعة ثمينة نوع رولكس ومصاغ ذهبي ومبلغ 500 دينار وزجاجة عطر".



وبين أنه تفاجأ بهذه الأغراض وعند إحضار المعطف من منزله تبين وجود الساعة الثمينة وزجاجة العطر وبعد حوار طويل في المركز اعترف أصحاب الأغراض بالعثور على المصاغ الذهبي في منزلهم لكن مبلغ 500 دينار غير موجودة، وباستمرار التحقيق أكدوا أنه قد يكون المبلغ في منزلهم ولم يكن مع الأغراض التي تم وضعها في سيارة سائق التطبيقات.



وأوضح أن القضية لم تنته عند هذا الحد، حيث قرر المركز الأمني إحالتها إلى القضاء كونها مرتبطة بقضية إساءة الأمانة .