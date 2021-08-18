بعد فاجعة طفل في الزرقاء .. الإعلامي الوكيل يوجه رسالة إلى السائقين

الوكيل الإخباري - عادت حوادث السير من جديد تطفو على المجتمع الأردني حيث الحوادث الدامية التي تودي بحياة أرواح طالما حلموا بمستقبل جميل إلا أن الموت كان أسرع .

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واليوم يوجه الإعلامي محمد الوكيل رسالة إلى سائقي المركبات لتوخي الحيطة والحذر والقيادة بالسرعة المناسبة تحسبا من حوادث مميتة.

وعقّب الإعلامي الوكيل ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" على حادث مؤسف تعرض له طفل في الزرقاء أدى إلى وفاته ، نتيجة امساكه بإحدى المركبات، حيث سقط ليتعرض للدهس من قبل المركبة التي كان يسير خلفها ويفارق الحياة.

ودعا سائقي المركبات للانتباه للمشاه ومستخدمي الطرق داخل الأحياء السكنية، كما دعا أولياء الأمور إلى الانتباه إلى أبنائهم ومنعهم من اللعب بالشارع نتيجة لتواجد المركبات.



