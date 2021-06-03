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بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. طبيب أسنان ومدير مستشفى خاص يلبيان النداء

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الخميس، 03-06-2021 09:35 ص

طفل يعاني التوحد وألم في الأسنان

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. طبيب أسنان ومدير مستشفى خاص يلبيان النداء

برنامج-الوكيل (26)


الوكيل الإخباري - أكد الدكتور عدي نجداوي،  اخصائي طب وجراحة الأسنان، أنّه يتم اعتماد "التخدير الكامل" لمرضى التوحّد ، لصعوبة التحكّم بهم ، في حال علاج أسنانهم .

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وبين نجداوي ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا " ، أن مستشفى عبد الهادي العام يمتلك قسم خاص لعلاج الأسنان، بأفضل مستويات تقديم الخدمة والرعاية الصحية ، منوّها أنه سيتم علاج أسنان الطفل داخله - المستشفى-  .

 

جاء ذلك ، على ضوء مناشدة من مواطن، أمس الأربعاء ، بث شكواه من خلالها ، نتيجة لمعاناة طفله من ألم في أسنانه ، علما أنه يبلغ من العمر (11 عاما)، ويعاني التوحّد ، ما يصعب علاجه نتيجة لوضعه الصحي.

 

ومن جهته ، أوضح مدير مستشفى عبد الهادي العام ، الدكتور سامر عبد الهادي، أنه سيتم علاج أسنان الطفل ، في المستشفى من منطلق  العمل الإنساني وفعل الخير ، طلبا للأجر والثواب .

 

وأشار عبد الهادي للإعلامي محمد الوكيل ، أن المستشفى يمتلك أقساما عدة ، بكوادر طبية وتمريضية ذو كفاءة عالية، وخبرة كافية  لخدمة المواطنين ، وخدمة المغتربين .

 

ولفت أنه يقدم أفضل الخدمات العلاجية ، وتابع " يعتبر مستشفى عبد الهادي ثالث أكبر مستشفى للطب العام في المملكة ، ونعمل بشكل يُرضي كافة المراجعين ".

 

 

 




 

 


 

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