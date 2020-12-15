بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. لوحة كهربائية تصبح آمنة

الوكيل الإخباري - استجابت الجهات المعنية ، لمناشدة مواطن بعد تواصله مع "برنامج الوكيل " ، الأحد ، للوقوف على لوحة كهربائية ، تتواجد عند دوار الواحة ، نهاية شارع وصفي التل "الجاردنز" في العاصمة عمان حيث أنها تفتقر لأدنى مقومات السلامة العامة - كما يظهر في صورة الخبر - .

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خطر يحدق بمواطنين عند دوار الواحة بعمان



وتواصل المواطن ، الثلاثاء ، من خلال البرنامج والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث أشار إلى أنه تم تغطية اللوحة الكهربائية، بعد مناشدته، حيث أصبحت آمنة ، ولا تشكّل خطرا .

وطالب الجهات الحكومية ، بالحرص المستمر على النزول إلى الميدان ، والكشف عن مواضع الخلل في الشوارع ، تحسبا من تفاقم المشاكل فيها ، التي قد تهدد حياة مواطنين ، كأعمدة كهرباء مكشوفة ، أو حفر امتصاصية وغيرها من الأمور .



