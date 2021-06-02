الأربعاء 02-06-2021
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الأربعاء، 02-06-2021 08:57 ص

فاعل خير يتكفّل بعلاجه

بعد مناشدته عبر برنامج الوكيل .. المسالمة ' بخير'

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - تساؤلات وردت "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" للاطمئنان على المواطن علي المسالمة ، الذي تواصل أول أمس الإثنين، لبثّ شكواه نتيجة لفقدانه البصر ( أنقر هنا).

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وعلى ضوء ذلك تواصل الإعلامي محمد الوكيل ، الأربعاء ، مع "فاعل خير " ، والذي تكفّل بعلاج المسالمة ، حيث كانا متوجّهين إلى العاصمة عمان ، صباح اليوم من إربد حيث يقطن المسالمة .

 

ولفت "فاعل الخير " للإعلامي الوكيل ، أنّه توجّه منذ ساعات الصباح ، إلى محافظة إربد ، لإجراء فحوصات لـ"المسالمة"، من أجل إجراء عملية جراحية له ، بعد أن تعهّد بنك العيون بالعمل على بثّ الأمل في نفس المواطن الذي "يحلم" برؤية أبنائه.

 

وعبّر المسالمة عن سعادته نتيجة لسماع صوته عبر البرنامج، حيث انهالت الاتصالات لغايات التبرّع له بمبالغ مالية لتأمين "قرنيتين" له .

 

وما زال "برنامج الوكيل" يحصد الخير من أهل الخير في بلد الخير .

 

 




 

 


 

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