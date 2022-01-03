بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازة سـنـوية اعتبارا من الاثنين

الوكيل الاخباري - سيتوقف برنامج ' الوكيل ' الذي يبث عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الاردنية " راديو هلا " الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل بدءاً من الاثنين وذلك بسبب الإجازة السنوية للزميل الوكيل.



في الوقت الذي يستمر فيه معدو البرنامج في عملهم وتلقي الايميلات و الفاكسات و الاتصالات ، في متابعة لقضايا المواطنين الكرام حرصا على مصلحة الوطن والمواطن .



يذكر انه وفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الاردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .



واستطاع الإعلامي محمد الوكيل أن يسطر قصص نجاح ما يزال صداها يتردد على الساحتين العربية والمحلية.

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