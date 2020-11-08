بنك الدم للوكيل : يمكن لمصابي كورونا التبرع بالدم ومناشدة للأردنيين - فيديو

الوكيل الإخباري - أكدت مدير مديرية بنك الدم في وزارة الصحة، الدكتورة آسيا العدوان، أن رصيد بنك الدم ، سيقلّ خلال فترة الحظر الشامل ، نتيجة للإنتخابات النيابية.

اضافة اعلان



وأشارت العدوان ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثيـر إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أنه يتم تزويد ما يقارب (200) وحدة دم يوميا للمرضى.

وعن أماكن التبرّع بالدم ، لفتت للإعلامي محمد الوكيل ، أن هنالك بنك الدم الرئيسي في منطقة الأشرفية ، بالعاصمة عمّان ، وبنك الدم غرب العاصمة ، عدا عن (3) بنوك في كلّ من محافظات ، إربد ، الزرقاء ، عدا عن محافظة الكــرك .

"جميع مستشفيات المملكة ، التابعة لوزارة الصحة ، يمكن من خلالها التبرّع بالدم ، باستثناء مستشفى البشير"، وفق العدوان .

وناشدت عبر البرنامج ، بضرورة التبرّع بالدم ، قبل موعد الحظر الشامل ، نتيجة حاجة المرضى الماسة لكثير من وحدات الدم، لمعاناتهم مع المرض .

وعبّرت العدوان ، عن سعادتها حيال فزعة الأردنيين ، لمواطنة تعاني من "الثلاسيميا" ، تواصلت مع البرنامج ، صباح اليوم الأحد، ناشدت في سبيل التخفيف من طأة المرض ، من خلال التبرّع ، إثر جائحة كورونا التي أدّت إلى انخفاض نسبة التبرّع.

وبيّنت أن من يعاني هذا المرض - الثلاسيميا - بحاجة لعدد من الوحدات، نتيجة لتكوين أجسام مضادة داخل أجسامهم على المدى البعيد .

وتابعت " هنالك فحص خاص لهؤلاء المرضى، للبحث عن وحدات دم خالية من أجسام مضادة ، حيث أن كلّ (3) أسابيع يحتاجون إلى وحدات دم، ما يتطلّب المزيد من الوقت ، للحصول على وحدة دم مناسبة ".

وأوضحت ، أنه لا يمكن لمن تقل قوة دمّه عن (12) أن يقوم بالتبرّع ، وزادت " يمكن لمصابي كورونا التبرّع بالدم ، ولا يوجد خطورة في ذلك، حيث أنه لا ينتقل الفيروس بالدم بحسب دراسات عالمية" .

وكشفت العدوان ، أن زمرة الـــدم (+O) ، أكثر أنواع الدم التي يحتاجها المرضى ، كما أن غالبية الأشخاص يحملون هذه الزمرة، مُناشدة من يحملها ، بالتبرّع.



